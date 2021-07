L'amarezza dei pastori Elena e Roberto: rubato il recinto elettrico per le pecore

Borgotaro Forse è «amarezza» la parola che descrive meglio lo stato d’animo di Elena Gabbi e Roberto Mangia a qualche giorno di distanza dalla scoperta del furto che ha scombussolato l’intera gestione estiva della loro fattoria all’interno della Riserva dei Ghirardi.

Solo un mese fa, dalle pagine della Gazzetta, avevano raccontato la loro scelta di lasciare la città per vivere in sintonia con la natura e il grande lavoro necessario per la gestione e la cura di un gregge di pecore all’interno di un’area popolata anche da lupi. Ma da allora, con rammarico, hanno dovuto scoprire (a loro spese) che difendersi da «lupi a due gambe» è ancora più impegnativo.

«Nei giorni scorsi avevamo portato a casa le pecore dal pascolo per tosarle e, naturalmente, avevamo lasciato il recinto posizionato nel prato, pronto per tornare ad accogliere sia il gregge che i cani da pastore», ricorda Elena.

Un recinto elettrificato, il cui scopo è quello di dissuadere i predatori dall’avvicinarsi alle pecore e di evitare che arrivino al contatto con i maremmani deputati alla difesa del gregge: una difesa supplementare, dal costo abbastanza contenuto, che ha permesso di azzerare le perdite. «Quando siamo tornati al pascolo col gregge, terminata la tosatura, abbiamo notato immediatamente che mancava l’elettrificatore. Per un attimo abbiamo anche pensato di averla riportata in fattoria ma poi ci siamo dovuti arrendere davanti all’evidenza dei fatti: qualcuno l’aveva rubato».

Un oggetto dal valore non elevato ma fondamentale per chi alleva animali in montagna.

«Almeno hanno aspettato che portassimo via il gregge, altrimenti avrebbero anche esposto al rischio cani e pecore. Forse chi ha agito non sa quanto lavoro fisico c’è dietro ad un piccolo allevamento, che si porta avanti per passione sicuramente più che per guadagno. Ora, per un po’ non porteremo più il gregge al pascolo perché non possiamo correre il rischio di farci derubare ancora. Probabilmente ne saranno felicissime le persone che passeggiano e si lamentano del fastidio dato dall’abbaiare dei cani; noi lo saremo meno perché c’era ancora tanta erba da brucare e questo significa meno spesa in fieno». Sospetti per il momento non ce ne sono, ma gli occhi di tutti sono aperti.

«L’elettrificatore che usavamo è riconoscibile: se lo avesse rubato qualcuno intenzionato ad utilizzarlo in zona verrebbe scoperto nel giro di poco tempo – dice Elena -. E’ più probabile che ci sia una banda specializzata nei furti, e probabilmente nella rivendita, di questo tipo di strumenti: quando ho denunciato la sparizione, ho scoperto che era successo a molti altri piccoli allevatori».

Chiara de Carli