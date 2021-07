L'«in bocca al lupo» di Salso a Sara Fantini

«Avere una salsese alle Olimpiadi è un evento davvero straordinario».

Così ha sottolineato il sindaco Filippo Fritelli durante l’incontro in sala consiliare con Sara Fantini, campionessa italiana di lancio col martello prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo, alla presenza di Enrica Porta, assessore alle Pari opportunità e cultura e Marco Trevisan, assessore allo Sport.

Sara, emozionata ma anche determinata con la voglia di dare il meglio di sé in un’impresa che è il sogno di ogni atleta, ha spiegato l’amore per la disciplina sportiva del lancio del martello che, superando stereotipi di genere, riesce a coniugare forza, potenza e femminilità; inoltre ha sottolineato che «il sacrificio e il “fare fatica” sono due elementi determinanti per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma si impara a fare fatica, trovando la gioia dell’impegno». Parole che esprimono una lezione di vita che Sara, nonostante la giovane età, ha saputo dare con spontaneità ed equilibrio.

«Non possiamo che ancora una volta augurarti tanto successo e soprattutto confermati che tutta Salso è accanto a te a Tokyo» è stato il commento unanime degli amministratori che hanno consegnato a Sara il libro «Storie e storie d’acqua salsa di sale e di terme» di Roberto Tanzi e in gagliardetto - insegna del Comune di Salsomaggiore da mettere in valigia alla volta di Tokyo.

A.S.