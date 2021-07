Malore per il sindaco Contini: è in ospedale

Busseto Preoccupazione, a Busseto, per lo stato di salute del sindaco Giancarlo Contini. Il primo cittadino, da qualche giorno, si trova ricoverato in ospedale, a Parma, dopo essere stato colto da un malore.

Il primo cittadino, 67 anni, come è ormai risaputo, già qualche mese fa aveva accusato alcuni problemi di salute dai quali si sta lentamente riprendendo.

Contini, classe 1953, si trovava nella sua azienda quando, all’improvviso, ha perso i sensi. Per il primo cittadino verdiano si è reso necessario il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono considerate stazionarie. In tanti, da Busseto e dintorni, anche attraverso le colonne della «Gazzetta», hanno voluto farli pervenire un grande augurio di pronta guarigione. Tra l’altro, tra pochi mesi, i cittadini di Busseto, saranno chiamati alle urne per eleggere la nuova amministrazione e il nuovo sindaco. Contini deve ancora sciogliere ufficialmente le riserve ma, a causa proprio delle sue condizioni di salute, sembra orientato a non ripresentarsi.

r.c.