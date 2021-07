Ventottenne aggredito in via Mazzini

Ventottenne straniero aggredito in via Mazzini. Quella fra sabato e domenica è stata una notte particolarmente agitata non solo in via Bologna, nella zona di San Leonardo, dove intorno alla mezzanotte la lite tra due tunisini è sfociata in alcune coltellate con entrambi trasportati all'ospedale.

Più o meno negli stessi momenti, infatti, in via Mazzini, vicino al ponte di Mezzo, un ventottenne di origine nordafricana è stato vittima di un'aggressione da parte di altri giovani. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito anche con un calcio alla testa, è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Maggiore con ferite di media gravità.

Il sabato era, comunque, cominciato male.

Nel pomeriggio, infatti, in borgo Paggeria, un giovane nordafricano aveva aggredito padre e figlio cinesi, titolari di un negozio di abbigliamento, che poco prima lo avevano invitato a uscire dall'esercizio commerciale, a causa del comportamento maleducato del ragazzo. L'episodio è stato filmato da un lettore che ha inviato il video al sito della Gazzetta, dov'è tuttora visibile.

r.c.