«Il green pass obbligatorio? Come faremo a controllare tutti i clienti?»

Giusto o sbagliato, l'ipotesi del green pass divide. Tante le domande di ristoratori e baristi se l'atteso certificato verde diventasse obbligatorio. Un dibattito aperto tra i titolari dei locali: c'è chi pensa che la proposta sia difficile da realizzare ma necessaria, chi vuole saperne di più e chi invece pensa che possa diventare uno strumento ulteriormente penalizzante per l'attività commerciale.

I ristoranti

«Sì al green pass obbligatorio per i locali se servirà ad evitare un'altra chiusura - commenta Daniele Cocchi della storica trattoria di via Gramsci -. Se darà più tranquillità ai clienti controllerò volentieri il certificato verde, anche se comporterà costi e tempo. Ma vorrei capire come potrà avvenire la verifica sulle persone da parte dei ristoratori: se con il telefonino o con uno strumento elettronico. È un argomento sul quale ancora non ci sono certezze».

«È una cosa senza senso se fatta così in fretta». Marco Parizzi, titolare dell'omonimo ristorante di strada Repubblica è preoccupato: «È la solita proposta fatta all'italiana, senza una programmazione - continua Marco Parizzi - e sembra quasi un accanimento nei confronti dei ristoratori e dei baristi. Prima di tutto il mio compito non è quello di fare il poliziotto per verificare che i miei clienti sono in possesso di un green pass. Già è un compito difficile per un ristoratore, ma pensiamo ad esempio al titolare di una stazione ferroviaria o al responsabile di un bar in una stazione di servizio in autostrada: come fanno a controllare tutte le persone che entrano nel locale? È assurdo: in questo modo è una proposta non attuabile. Non solo: una famiglia che ha i ragazzi non ancora vaccinati non può entrare né in un bar né in un ristorante oppure deve lasciare fuori i figli. E i turisti stranieri che hanno già programmato una vacanza in Italia? Come faranno a entrare in albergo o a sedersi in un ristorante al chiuso? Insomma - conclude Parizzi - è una proposta che non può essere concretizzata in tempi brevi: dovevano dirlo tre mesi fa che chi non si vaccinava non poteva più frequentare bar e ristoranti. Il green pass obbligatorio è un colpo ulteriore per il nostro settore che ha vissuto davvero un anno molto difficile».

I baristi

Salvatore Somma, responsabile dell'elegante Bar Caffé Cavour non ha dubbi: «Non siamo qua per controllare la gente. Il mio lavoro è un altro. A me darebbe fastidio se prima di entrare in un bar o in un ristorante mi chiedessero il green pass. E poi il nostro è un locale molto turistico e fortunatamente i turisti in queste settimane sono ritornati a Parma: come si fa a chiedere a uno straniero il certificato?».

Il Bar Caffè Cavour ha una trentina di posti all'esterno e una trentina di posti all'interno: «Il vaccino lo devono fare tutti - sintetizza Somma - però questo green pass non ha senso ed è pure imbarazzante».

Emilio Mazzuoli, titolare del Peter Pan di strada Farini, è prudente: «Prima di tutto sono solo voci. Per il momento infatti non si capisce cosa vogliono fare con questo green pass: non è ancora chiaro se servirà solo per entrare in un locale al chiuso o anche all'aperto. Chiaramente se il certificato diventerà obbligatorio un bar come il Peter Pan che lavora soprattutto con i giovani, che sono gli ultimi a vaccinarsi, sarà penalizzato».

Mara Varoli