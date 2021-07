«L'antenna si può ancora fermare»

«Nonostante sia arrivata l'ordinanza definitiva dagli uffici comunali per l'inizio del lavori, il Sindaco e la Giunta sono ancora in tempo per aprire un tavolo di confronto con l'azienda di telefonia e trovare una nuova collocazione per l'impianto». È l'appello lanciato ieri in consiglio comunale dall'esponente del Pd Daria Jacopozzi sulla nuova antenna 5G che Wind sta realizzando nel parco adiacente a via Passo della Cisa, quartiere di via Parigi.

La questione è stata più volte sollecitata dal comitato che riunisce i residenti della zona, cittadini che hanno cercato in tutti i modi di fermare il progetto perché, ha riferito in aula la consigliera Pd, «serve una nuova collocazione per incoerenza progettuale ed assenze di misurazioni corrette».

«Questi cittadini invece si sono trovati di fronte ad un vero e proprio muro di gomma», ha aggiunto Giuseppe Massari, anche lui consigliere Pd, e «così non sono potuti diventare parte attiva in un tavolo di negoziazione. Gli è stato detto di rivolgersi direttamente all'azienda di telefonia mentre una amministrazione ha il dovere di farsi promotrice delle istanze dei cittadini. Il comune di Parma invece è stato un semplice passacarte autorizzatorio». Autorizzazioni che però, da ieri, ci sono tutte per gli operatori del cantiere di via Passo della Cisa e che quindi possono ora completare l'opera. «Ma si può ancora intervenire», ha ribadito Daria Jacopozzi che ha portato come esempio quanto fatto dal sindaco di Reggio Emilia che «con la sua Giunta ha iniziato a dialogare con il comitato dei cittadini e alla fine, decisione di questa settimana, ha fatto un passo indietro trovando una nuova collocazione per una antenna di telefonia». A Parma, invece, ha concluso Giuseppe Massari «l'amministrazione non si è voluta mettere in gioco per tutelare la salute e le istanze dei cittadini».

«Arpa ha verificato la situazione e quindi ci tengo a sottolineare che tutto è in regola» ha risposto in aula il Sindaco Federico Pizzarotti aggiungendo secco «basta dire quindi che noi non vogliamo tutelare la salute dei cittadini. Io non ho le competenze scientifiche per verificare le norme e quindi devo fidarmi degli enti preposti alla certificazione».

Replica di Pizzarotti anche sull'iter seguito dal sindaco di Reggio Emilia. «Si sa che l'erba del vicino è sempre più verde - ha ironizzato - ma ho letto in questi giorni che ora si è aperta la polemica fra i cittadini che avranno l'antenna spostata dal sito originario. Questi hanno già protestato dicendo di ritenersi cittadini di serie B rispetto a quelli di serie A che hanno evitato di avere l'antenna su di loro».

»La verità è che non esiste, purtroppo, un posizionamento che possa mettere tutti d'accordo - ha concluso Pizzarotti - Il tema delle infrastrutture tecnologiche ha insito in sé un problema di impatto sui cittadini. Però tutti vogliono usare il telefonino ed avere la rete wi-fi».

Giuseppe Milano