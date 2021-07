Ladri nelle sede della Caritas: se ne vanno a mani vuote

Torrile Ancora un odioso episodio di vandalismo a San Polo di Torrile e, ancora una volta, ai danni della parrocchia. Dopo l'incursione del mese scorso nella cucina dell'oratorio, costata almeno un taglio a chi è entrato nel locale dopo aver rotto il vetro della finestra sul retro, nel weekend è stata la volta della sede della Caritas: stessa palazzina ma ingressi sui lati opposti.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i volontari dell'associazione che, ieri mattina, sono andati a preparare i sacchetti per la distribuzione alle famiglie del territorio in difficoltà. E non è stato nemmeno necessario entrare per capire che, durante il fine settimana, qualcuno aveva pensato di entrare: la porta d'ingresso era stata scassinata. E se la volta precedente oltre alla finestra i danni si erano limitati ad una bottiglia di limoncino «scolata», questa volta i balordi non sembrerebbero essere riusciti a rubare niente, bloccati dalle porte blindate che dividono le scale dall'appartamento di servizio e dalla sede Caritas.

C.D.C.