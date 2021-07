Oleodotto in Canada: importante appalto per la Bonatti

La Bonatti ottiene un'importante commessa in Canada e raggiunge quota 1 miliardo di dollari canadesi di portafoglio lavori. «Kiewit Bonatti TMEP Partnership», società canadese nata dalla collaborazione tra Kiewit TMEP Corp. e Bonatti Canada Construction Inc., ha firmato un accordo con Trans Mountain Pipeline L.P. per la costruzione dello Spread 5B del Trans Mountain Expansion Project.

Kiewit-Bonatti sarà responsabile dell'esecuzione delle attività di costruzione e del pre-commissioning del segmento di 85 chilometri dell'oleodotto che si estende da Coquihalla Summit a Bridal Veil Falls, British Columbia.

«Kiewit-Bonatti offre grande esperienza e competenza nella costruzione di pipeline - ha detto Ryan Tones, responsabile operazioni di costruzione di Kiewit nel Canada occidentale -. Siamo ben attrezzati e preparati per consegnare il progetto in modo sicuro, rispettando tempistiche, costi e i rigorosi standard ambientali di Trans Mountain».

Lo Spread 5B attraversa un terreno particolarmente difficile e accidentato che richiede un'importante pianificazione ingegneristica e costruttiva. Oltre alle tradizionali tecniche di costruzione di pipeline, Kiewit Bonatti utilizzerà una metodologia «trenchless» (ovvero senza trincee) per ridurre al minimo l'impatto sull'area circostante, caratterizzata dalla presenza sul tracciato di numerosi corsi d'acqua e attraversamenti stradali.

Bonatti sottolinea che «Kiewit-Bonatti unisce la solida esperienza di entrambi i partner nella costruzione in aree di montagna e siamo fiduciosi di vincere le sfide imposte da questa sezione del progetto. Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto di importanza strategica per il Paese. Con quest'ultima acquisizione il portafoglio lavori del Gruppo Bonatti raggiunge in Canada quota un miliardo CAD, a testimonianza della rilevanza raggiunta dalla nostra società nel Paese».

«Questa acquisizione - dice l'a.d. Andrea Colombo - rafforza la presenza di Bonatti nel continente americano, che attualmente rappresenta il mercato più importante per la società e che ha contributo in maniera importante al turnover del 2020, che nonostante i significativi impatti dovuti al Covid, si è attestato a circa 897 milioni di euro».