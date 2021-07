Quei trolley pieni di marijuana in arrivo a Parma: condanne e patteggiamenti

Un affare (anche) di donne. Non perché fossero loro a guadagnarci di più, ma certamente erano quelle a fare il lavoro più delicato e rischioso. Nella maggior parte dei casi, infatti, toccava a loro fare i viaggi tra Roma, Bologna e Parma con i trolley pieni di marijuana. Undici i nigeriani finiti ieri davanti al giudice Adriano Zullo, di cui sette donne: una è stata condannata a 2 anni e 4 mesi, un'altra, che aveva un ruolo secondario, a 10 mesi (pena sospesa). Tutte e due hanno beneficiato dello sconto di un terzo grazie alla scelta del rito abbreviato. Altre due hanno patteggiato rispettivamente 8 e 6 mesi in continuazione con altre sentenze già diventate definitive. Gli altri sette imputati sono stati invece rinviati a giudizio.

La marijuana, la loro specialità. Sull'«erba» si era concentrato il gruppo. Tra il 2018 e il 2019 i carabinieri del Nucleo investigativo ne avevano sequestrati 36 chili, ricostruendo la filiera che da Roma portava poi lo stupefacente sulle strade di Parma e facendo finire in manette 12 persone, mentre altre 11 (quelle del filone trattato nell'udienza di ieri) erano state denunciate.

La base era in un appartamento di Tor Bella Monaca, nella capitale, dove viveva una coppia di grossisti: marito e moglie nigeriani che come veri e propri imprenditori rifornivano una rete di venditori di Parma, i quali, a loro volta, gestivano gli spacciatori.

La marijuana, dopo che l'ordine era arrivato a Roma e che la fornitura era stata pagata con bonifici su carte prepagate, veniva spedita quasi sempre per mezzo delle giovani corriere, che utilizzavano treni e bus per il viaggio. Molto prudenti per non cercare di dare nell'occhio. E se qualcuno improvvisamente spariva dalla circolazione, perché magari era finito nella rete degli investigatori, per ritrovarlo o per fargli pagare lo sgarro si è fatto pure ricorso al vudù.

G.Az.