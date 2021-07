Adele, quel mare di debiti dopo l'incidente

Tutto cominciò dieci anni fa, con un'uscita di strada. La donna al volante ne uscì con qualche acciacco, mentre la sua utilitaria ebbe la peggio. Oltre che costoso, il tentativo di farla riparare fu inutile. La trentenne parmigiana ci rimise i risparmi e un primo prestito, costretta a dover acquistare un'altra auto, per recarsi al lavoro. Adele (la chiameremo così), assunta da una cooperativa di pulizie, dovette accendere un altro finanziamento, con rate mensili da 290 euro. Sembrava di poterselo permettere, vivendo ancora con i genitori.

Ma il 2011 aveva un'altra brutta sorpresa in serbo per lei: il pulmino della cooperativa a bordo del quale si trovava fece una brusca frenata: Adele batté la testa. Solo in un secondo tempo (dopo aver evitato di farsi visitare in Pronto soccorso) si rese conto della gravità dell'infortunio. Per guarire dovette sottoporsi a onerose sedute di fisioterapia: tutte a suo carico, priva com'era di referto.

Rimasta senza lavoro nel 2014 (quando la sua cooperativa perse l'appalto per un'importante struttura sanitaria), Adele dopo un mese ne trovò un altro come Oss. Ma la struttura che l'aveva assunta era nel Modenese: la donna fu costretta ad affittare una casa. Poi, ci si rimise la sfortuna: nel giugno del 2015, la donna fu coinvolta in un altro incidente. Un concorso di colpa per le assicurazioni: Adele doveva pagare i propri danni. Piovve sul bagnato: saldare le varie rate a questo punto diventava un'impresa. Impossibile poi chiedere aiuto in famiglia: in quel periodo al padre era stata diagnosticata una grave malattia.

Nel frattempo, Adele aveva conosciuto l'uomo che sarebbe diventato suo marito nel dicembre del 2017. Sposarsi costa: la casa più grande, l'acquisto dei mobili... E della stanza del figlio, perché dall'unione sarebbe nato un bimbo nella primavera del 2018. Lieto evento anticipato però dalla perdita del posto da parte del marito di Adele. Lei si sarebbe ritrovata nelle medesime condizioni nel maggio del 2019, allo scadere del periodo di maternità. Da quel momento, entrambi avrebbero trovato solo impieghi a tempo determinato, con pignoramento del quinto dello stipendio (i debiti nel frattempo avevano toccato quota 40mila euro).

Assistita dall'avvocato Monia Cocconi, Adele ora è riuscita a usufruire della legge sul sovraindebitamento: il giudice ha riconosciuto che i debiti erano stati fatti solo per affrontare i bisogni primari. Ora, per cinque anni, la donna sarà tenuta a restituire 300 euro al mese: all'incirca un terzo del dovuto. Poi, il peso accumulato sulle sue spalle le sarà tolto. «Lo strumento del Piano del consumatore - sottolinea Monia Cocconi - potrebbe essere usato in modo più allargato, perché permette di superare difficoltà ora molto diffuse, in un clima di economia segnata a fondo dalla crisi. Una legge che, se applicata in modo corretto e concreto, potrebbe aiutare numerose famiglie che non sanno più come fare».

Roberto Longoni