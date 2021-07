Arriva a Malta e scopre che il corso è annullato. La disavventura di un ventiduenne parmigiano

Era atterrato a Malta convinto di trascorrervi tre mesi per una vacanza studio, ma è stato costretto a ripartire pochi giorni dopo, una volta scoperto che il suo corso, già pagato assieme all'alloggio, era stato annullato a causa del Covid.

E' quanto accaduto a un ventiduenne parmigiano che, dopo essersi licenziato dal proprio lavoro come meccanico, aveva deciso di rimettersi in gioco e frequentare un corso di studio a Malta per imparare la lingua inglese e conoscere altri giovani provenienti da ogni parte del mondo.

Un sogno che si è infranto appena ha raggiunto La Valletta a causa dell'emergenza Covid. Sull'isola infatti i contagi hanno subito una forte impennata e al 90 per cento riguardano giovani stranieri. «Sono partito per Malta all'alba di sabato dieci luglio e una volta giunto a destinazione ho letto una mail che mi era stata recapitata la sera prima dall'agenzia di viaggio, in cui si diceva di non partire perché le scuole di Malta sarebbero state chiuse nel giro di pochi giorni per colpa di una impennata di casi di Covid - racconta il giovane parmigiano, che desidera rimanere anonimo -. Non capisco per quale motivo l'agenzia non mi abbia raggiunto per telefono per comunicarmi una informazione così importante, ma si sia limitata a inviarmi una mail la sera stessa della mia partenza per Malta».

Al giovane parmigiano, dopo una prima lezione in presenza, è stato quindi proposto di seguire il corso online. «Quando sono state chiuse le scuole ho provato a seguire una lezione online, ma dato che mi trovavo in un appartamento con altri studenti, dovevo seguire il corso stando tutto il tempo sul mio letto perché non c'erano altri spazi liberi e poi la connessione saltava continuamente - spiega -. Ho quindi mandato una mail alla scuola chiedendo il rimborso del corso dato che ero impossibilitato a seguirlo, alla quale mi è stato risposto che avevo diritto soltanto a un voucher da utilizzare in un periodo successivo».

Il ventiduenne ha così deciso di ripartire e tornare a Parma col primo aereo disponibile, rivolgendosi quindi a Confconsumatori per tentare di riavere i soldi spesi inutilmente. «Ho fatto dei grandi sacrifici negli ultimi tempi per andare a Malta e iscrivermi a quel corso - dichiara con grande amarezza -. Sono partito dopo aver vissuto un periodo molto difficile a livello personale, lasciando il mio lavoro per rimettermi in gioco e rinforzare la mia formazione. Ero convinto di poter restare per tre mesi e riprendere in mano la mia vita. Purtroppo è andata diversamente; non aveva senso rimanere a Malata per seguire delle lezioni in Dad chiuso in una cameretta. Ora spero almeno di poter recuperare i soldi spesi».

Grazia Ferdenzi è il legale di Confconsumatori che sta seguendo il giovane parmigiano. «Ci sono tanti altri giovani che si sono recati a Malta in viaggio di studio e che hanno visto annullare il corso che dovevano seguire per colpa dell'aumento dei casi di Covid - sottolinea l'avvocato -. Ora il problema più grande è riuscire a riavere i soldi spesi. La normativa sull'annullamento dei viaggi per Covid prevede infatti che i pacchetti non utilizzabili siano rimborsati tramite voucher della durata di due anni».

Nel caso del giovane parmigiano però verrà richiesto un rimborso monetario «perché non si tratta di uno studente - precisa Grazia Ferdenzi - ma di una persona che potrebbe non avere la possibilità di tornare. Dato che, di fatto, il servizio richiesto non è stato erogato a causa di un evento imprevedibile, il consumatore ha diritto ad ottenere il rimborso delle somme che ha già speso».

Il consiglio di Conconsumatori è anche quello di stipulare una polizza assicurativa prima della partenza, per tutelarsi in caso di sgradite o imprevedibili sorprese.

