Cancelliere, «pellegrino» per la giustizia: «Da Assisi a Roma per rivendicare i nostri diritti»

Sguardo mite, toni pacati e una determinazione d'acciaio. Quasi spiazzante, quella forza, quando lo vedi così minuto. Ma Livio Cancelliere, avvocato e giudice onorario del tribunale di Parma da più di 18 anni, sa che gli ideali hanno bisogno di corpi che si consumino per lasciare un segno. Aveva fatto lo sciopero della fame qualche mese fa e si era autosospeso: per richiamare l'attenzione sui diritti negati ai magistrati non togati che, anche a Parma, portano avanti un'attività immensa, tra penale, civile e giudice di pace, con una retribuzione indecorosa e nessuna garanzia per malattia e ferie. Eppure ancora nulla di dignitoso è arrivato, così Cancelliere si è inventato una nuova forma di mobilitazione: percorrere il cammino di San Francesco, 240 chilometri da compiere in almeno dieci tappe, con ritrovo finale sotto il ministero della Giustizia. «L'idea è quella di partire il 26 luglio per terminare il 5 agosto - spiega -. Finora sono arrivate solo alcune adesioni, e mi auguro che se ne aggiungano altre. Ma io sono deciso a partire. Sento di dover fare ancora qualcosa: non si può continuare ad attendere passivamente, senza tornare a riassumersi la responsabilità di rivendicare i nostri diritti».

Da Assisi a Spoleto, passando per Rieti e Monterotondo, fino alla capitale, tra ulivi e bellezza: un «pellegrinaggio» per la giustizia. Spirituale e laico, al tempo stesso. Con un unico obiettivo: riportare l'attenzione su problemi ormai annosi eppure ancora senza risposta. «Come tutte le altre lotte intraprese, anche questa ha l'obiettivo di denunciare. Denunciare camminando - sottolinea Cancelliere -. Altre categorie professionali hanno fatto marce di protesta per portare avanti le loro istanze, ma questa è la prima volta che avviene per il settore giustizia».

E lui si metterà in cammino, anche se i compagni di questo viaggio lungo e faticoso potrebbero essere pochi. Perché finora molti hanno espresso il loro sostegno, ma forse non macineranno chilometri al suo fianco. Però anche questo fa parte della scommessa. E poi c'è un imperativo etico che comunque lo spinge a non mollare. «Se le adesioni non saranno numerose, mi auguro che qualcuno si unisca al cammino, anche durante il percorso. E se ciò non avvenisse - aggiunge Cancelliere - mi auguro di incontrare qualche collega all'arrivo in una delle tappe e soprattutto vorrei che fossimo in tanti a bussare al ministero».

Solo o accompagnato, c'è la convinzione che i diritti reclamati debbano essere riconosciuti. Nei mesi scorsi, dopo una forte protesta che aveva attraversato un po' tutti i tribunali italiani, anche diversi magistrati, come lo stesso procuratore Alfonso D'Avino e il presidente Pio Massa, ma anche Ordini degli avvocati, compreso quello di Parma, si erano schierati dalla parte di giudici e vpo onorari. Ma poi nessun segnale d'attenzione vera dalla politica. «Ci eravamo detti di dare tempo al ministro Cartabia, però adesso siamo delusi, spiazzati. E' un bene - riconosce Cancelliere - che ai giovani laureati si prospetti di riservare un trattamento degno di particolare riguardo, perché l'ingiusta storia non si ripeta anche nei loro confronti. Ma perché noi dobbiamo continuare a essere umiliati?».

E' quel senso di amarezza che chi macina processi su processi vive ogni giorno. Eppure va avanti. Un cammino di fatica - e tenacia - come quello tra Assisi e Roma.

Georgia Azzali