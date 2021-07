Le agenzie viaggi: «Troppa incertezza. No ai viaggi “fai da te”»

I telefoni nelle agenzie di viaggio parmigiane squillano di continuo. Nella maggior parte dei casi non si tratta di disdette, ma di semplici richieste di chiarimento.

L'impennata di contagi in paesi come la Grecia e la Spagna, così come le difficoltà nell'ottenere il Green Pass e l'incertezza sulle nuove regole che potrebbero entrare in vigore a breve nel nostro Paese, creano dubbi e paure tra i tanti che hanno già prenotato una vacanza.

Le agenzie di casa nostra cercano di rassicurare la clientela e offrono dei servizi «cuciti» su misura, nella consapevolezza che chi ha in tasca il Green Pass può viaggiare con una certa libertà, ma deve comunque attenersi alle differenti regole all'ingresso che sta adottando ogni Paese europeo.

Il Green Pass infatti certifica in maniera univoca per tutta l'Ue l'avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid (o l'esito del tampone effettuato poco prima di partire), ma non è l'unico documento necessario per partire. Ogni Paese richiede anche altra documentazione, a partire dal modulo di localizzazione digitale Plf (Passenger locator form), da presentare rispettando precise tempistiche.

«Il Green Pass è sicuramente positivo, rende più agevoli i viaggi in Europa, anche se molti chiedono aiuto perché faticano a scaricarlo o attivarlo - afferma Milena Salvador, titolare dell'agenzia «I viaggi del Ducato» di via Emilia Est -. Per consentire una vera ripresa del turismo verso l'estero dovrebbe essere accettato anche al di fuori dell'Ue».

Al momento infatti le mete più richieste sono quelle «obbligate». «Chi vuole andare all'estero per turismo può farlo solo in Europa - osserva la stessa Milena Salvador -. La gente ormai è stanca di questa situazione. Speriamo che si possano aprire a breve degli spiragli positivi. Le agenzie di viaggio sono, di fatto, in un lockdown ininterrotto dal marzo dello scorso anno». La burocrazia da sbrigare per chi desidera viaggiare non manca, «ma affidarsi a una agenzia garantisce una grande sicurezza» concordano gli operatori.

Da Gotha Viaggi in borgo Collegio dei Nobili, ribadiscono la necessità di poter contare su regole certe in tempi brevi. «Non abbiamo ancora notizie ufficiali sul Green Pass «all'italiana» e questo crea una grande incertezza - commenta Antonella Carlucci, socio dell'agenzia -. La gente chiama di continuo per sapere come comportarsi. Non è possibile che a luglio non ci siano ancora regole chiare per viaggiare».

Ad oggi nel nostro Paese ci si può spostare liberamente senza documenti particolari o tamponi. «Vedremo cosa accadrà con le nuove decisioni del Governo attese per le prossime ore - precisa la stessa Antonella Carlucci -. Abbiamo tante richieste sull'Italia, ma questa instabilità costante crea un grosso danno economico». «Siamo in difficoltà anche nel promuovere le mete europee - aggiunge - dato che varia spesso la documentazione richiesta».

Al Robintur di borgo XX Marzo sottolineano come i veri rischi siano legati al turismo «fai da te» e ai viaggi privi di assicurazioni. «Chi prenota in rete senza essere aiutato da una agenzia rischia molto perché non sempre sono indicati i documenti e le prassi sanitarie previste dai singoli Paesi - dichiara Sara Milani, dipendente dell'agenzia -. Viaggiare serenamente in tutta Europa è possibile, basta partire informati e dopo aver stipulato una buona assicurazione»

Luca Molinari