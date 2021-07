Solieri, il chitarrista di Vasco: «Finalmente si suona»

Un palco e una chitarra, il luogo e lo strumento simbolo del rock: sabato sera, nei Giardini della Reggia di Colorno si renderà omaggio a questi simboli con il concerto dei «Best of guitar», quattro grandi interpreti della chitarra elettrica accompagnati dai The Mullers e con la giovane formazione dei Mosaico in apertura.

Ci saranno Luca Colombo (al fianco dei più grandi artisti italiani in studio, dal vivo e in tv), Cesareo (chitarrista di Elio e le Storie Tese), Manuel Boni (eccellente turnista dallo stile più jazz) e Maurizio Solieri, il cui nome è legato alla storia stessa del rock italiano a quello di Vasco Rossi.

Con lui abbiamo parlato di questo concerto e della situazione attuale della musica dal vivo: «Io ho ricominciato all'inizio di luglio. Tornare a suonare dopo tutto questo casino è un grande piacere. È tutta la vita che vado avanti e indietro, suono, viaggio, e ritornare a suonare, reincontrare degli amici con cui ho suonato un sacco di volte e comunque fare il mio lavoro è una cosa fondamentale e importantissima. Io sono molto contento e credo lo siano tutti i musicisti. Adesso speriamo che si vada avanti, che non ci siano problemi che interrompano ancora questa cosa».

A questo concerto in particolare si unisce anche un contesto speciale.

«Certo, sono molto contento di suonare a Colorno, un paese importante anche dal punto di vista enogastronomico. C'è un parco bellissimo e una residenza prestigiosa, suonerò con amici facendo pezzi belli e importanti della storia del rock. È tutto molto bello. E la sera dopo, sempre nel giardino della Reggia, farò un incontro col pubblico per parlare della mia storia, della mia vita da musicista, del libro che ho fatto una decina d'anni fa a cui seguirà tra qualche mese la seconda parte, del disco che ho fatto tre anni fa che s'intitola “Dentro e fuori dal rock'n'roll” e che anche questo sarà seguito presto da un altro disco che sto realizzando in questo periodo».

Sarete in tanti, qual è la formula di questo concerto?

«All'inizio faremo qualche pezzo insieme, ma non so ancora né quali né quanti. Poi ognuno di noi farà un piccolo set di 4/5 canzoni e finale di nuovo tutti insieme».

Qualche tempo fa sono usciti diversi articoli sul sempre minor utilizzo della chitarra e degli strumenti nella musica, soprattutto in studio nei pezzi pop ma anche dal vivo. Ora sembra che stia tornando. Cosa pensa di questo ritorno?

«Tutti i musicisti seri, quelli che sanno suonare, cresciuti in un certo mondo musicale non vanno certo in giro con le basi. Io vedo che moltissimi giovani hanno voglia di suonare uno strumento vero. Questo grande successo che stanno avendo i Maneskin in tutto il mondo, al di là delle critiche estetiche e sul resto, ha fatto tirare fuori i riff di chitarra incazzata, qualche assolo, un certo tipo di rock. Soprattutto in un Paese come l'Italia, sempre molto modaiolo, darà il via alla formazione di altri gruppi oppure all'emersione di gruppi che non avevano la possibilità di suonare. Credo che prossimamente le chitarre e gli altri strumenti avranno ancora il loro ruolo».

Due vantaggi e due svantaggi della vita da rocker.

«Se uno ama la musica e sa suonare uno strumento credo sia un piacere andare in giro a suonare. Se poi lo fa seriamente. C'è solo un po' troppa gente che fa musica di altri e la fa male, le cosiddette tribute band. Qualcuna è fatta bene, ma la maggior parte dovrebbe lasciare il lavoro a chi lo fa veramente».

Biglietti in vendita dalle 17 di sabato in biglietteria. In prevendita online su www.ciaotickets.com/biglietti/best-guitar, al bar Terzo Tempo di Colorno o telefonando allo 0521/313300. Dalle 18 apertura bar e area ristoro.

Pierangelo Pettenati