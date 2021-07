Traversetolo, premi per il volontariato

Traversetolo Il comune premia il mondo del volontariato: un'iniziativa per riconoscere il valore di queste importanti realtà sociali, essenziali per la loro opera a favore della comunità.

Una serie di riconoscimenti sia alle associazioni, per la loro opera a favore della comunità, sia a singoli rappresentanti delle stesse che si siano distinti per impegno e dedizione nelle associazioni di appartenenza e verso gli altri.

Nei giorni scorsi a ricevere il riconoscimento dall'assessore all'associazionismo Laura Mattioli, in rappresentanza della giunta, è stata la sezione Avoprorit di Traversetolo, da sempre impegnata a favore della prevenzione e ricerca oncologica che da anni porta avanti. Al presidente della sezione Carlo Mora la pergamena dedicata a tutta l'associazione e l'assessore Mattioli ha anche consegnato il singolo riconoscimento alla volontaria Luciana Martelli, da 30 anni in prima linea con il suo servizio. La cerimonia segue il conferimento dello stesso riconoscimento alla sezione Avis di Traversetolo. La prima «premiata» era stata infatti la signora Lavinia Patrizi che ha «donato» cinquant'anni di servizio all'associazione e alla quale è andata una pergamena in segno di riconoscenza da parte del Comune.

Altra pergamena era stata consegnata al neo presidente Maurizio Prada per tutti i volontari e le volontarie che rappresentano la forza motrice dell'associazione.

M.C.P.