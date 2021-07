Yassine, cresce l'attesa per la maratona di Sapporo

«Corri anche per noi». È l'augurio - più che la richiesta - dei runner parmigiani rivolto a Yassine El Fathaoui, a pochi giorni dalla sua partenza per partecipare alle ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo.

L'8 agosto sarà in Giappone, a Sapporo, per correre la maratona olimpica. Tra i parmigiani che gareggeranno alle Olimpiadi El Fathaoui è l'unico non professionista, l'unico che non appartiene a un gruppo sportivo militare.

Un sogno che si avvera, per lui che è riuscito a ottenere il minimo olimpico da amatore, incastrando gli allenamenti e le ore in officina, alla FornovoGas di Traversetolo.

Un traguardo non alla portata di tutti. E ora spetta a lui portare a Tokyo il sogno di tanti runner.

Nei giorni scorsi le bacheche di Facebook si sono riempite di messaggi e complimenti per la convocazione olimpica. Amici, colleghi, gente che lo ha visto in questi anni allenarsi sempre a testa bassa, tra sacrifici e grande determinazione.

Yassine è molto conosciuto, in un certo senso è «il runner di tutti», ma lui da tre anni veste orgogliosamente la maglia rossa del Forrest Group, la squadra del Circolo Minerva, realtà storica del quartiere Montanara.

«È un orgoglio pensare che alle Olimpiadi ci saranno in qualche modo non solo la nostra squadra ma anche il nostro quartiere, il nostro Circolo - commenta Fabrizio Mattioli, presidente del Forrest - Sarebbe bello se il Montanara, anche l'anima meno sportiva, si sentisse parte di questo sogno e facesse il tifo per lui».

E pensare che tutto è nato nel 2018 dal solo desiderio di Yassine di allenarsi a tempo pieno per preparare bene una maratona. Poi è arrivato il minimo olimpico, a Berlino e anche a Siviglia, «e allora abbiamo iniziato a pensare in grande. Ci abbiamo creduto e abbiamo voluto metterlo in condizioni di realizzare il suo sogno».

Tutta la squadra si è data da fare per aiutare concretamente Yassine. Chi lo ha affiancato negli allenamenti, chi lo ha accompagnato alle gare, chi lo ha sostenuto nei momenti più complicati.

«Voglio ringraziare gli atleti del Forrest, dal primo all'ultimo, che hanno dimostrato cosa significa essere una squadra e lavorare per lo stesso obiettivo. E poi i nostri sponsor, FornovoGas, ilger.com, la Piccola Bottega del Fabbro, Emiliana verniciature, Happy Hour e tutti quelli che silenziosamente ci sostengono, permettendoci di raggiungere questi traguardi».

I ragazzi del Forrest si ritroveranno (e come loro, probabilmente, molti altri si stanno organizzando) per seguire in diretta la maratona olimpica.

«Ci siamo dati appuntamento nella nostra sede, al Circolo Minerva, e da lì faremo il tifo per lui. A Sapporo non ci sarà pubblico ma gli faremo sentire comunque il nostro sostegno. Non correrà da solo: saremo con lui passo dopo passo».

«Essere tra i grandi dell'atletica è un sogno - conclude Mattioli - gli auguriamo di viverlo al meglio e di goderlo fino in fondo».

Laura Ugolotti