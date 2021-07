Per i guariti il «green pass» è introvabile

Nelle prossime ore il governo potrebbe varare le nuove regole per il «green pass», una carta che rischia di diventare necessaria per tante attività, dagli spostamenti in treno e in aereo all'ingresso negli spazi pubblici, forse anche in bar e ristoranti. Rischiano così di restare esclusi da buona parte della vita sociale i «no vax», per loro scelta in questo caso, ma al momento rischiano lo stesso trattamento, loro malgrado, le migliaia di persone che sono guarite dal Covid e che hanno ricevuto e riceveranno, come peraltro ha stabilito ufficialmente ieri il Ministero della Salute, un'unica dose (oppure due per i soggetti immunodepressi). Il lasciapassare per godersi una serata di relax o per andare in vacanza rischia così di essere una chimera per una platea, anche di parmigiani, che non riescono ad ottenerlo o lo hanno ricevuto sbagliato.

Il documento, va detto, viene rilasciato direttamente dal Ministero della Salute, non è di competenza diretta degli organismi sanitari locali. Ma gli uffici Ausl chiariscono di avere inviato «tutti i certificati di guarigione dal primo gennaio ad oggi al Ministero della Salute, tramite un flusso costante di trasmissione dati che prosegue regolarmente».

A questa mole di documenti, circa 20.000 casi, «fa eccezione - sottolinea sempre l'Ausl - un gruppo ristretto di alcune centinaia di persone i cui riferimenti non sono presenti in modo completo nell'anagrafe assistiti, per i quali sono in corso i necessari controlli».

Al momento si tratterebbe di circa 700 posizioni in tutto che avrebbero dal codice fiscale errato alla tessera sanitaria scaduta o altre simili anomalie anagrafiche. Al momento è l'Ausl che starebbe individuando le casistiche e le soluzioni più opportune, non è richiesto l'intervento dell'utenza.

Ma sul tema del «green pass» ai guariti dal Covid, in particolare sul caso della dose unica ricevuta (visto che da ieri per i guariti non è prevista la seconda somministrazione) spetta al Ministero della Salute intervenire con una modifica nelle procedure di rilascio del certificato.

Gi.Mi.