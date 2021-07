Bassa, falco cuculo al sicuro

Viarolo La Bassa si conferma come la zona più importante d'Italia per la nidificazione del raro falco cuculo. Pochi giorni fa la Lipu provinciale ha inanellato oltre 140 piccoli di falco cuculo; una operazione spettacolare, che ha visto al lavoro una ventina di volontari ed ha interessato i territori di Sissa Trecasali, di Busseto e di Soragna. In particolare a Viarolo, grazie all'attività che la Lipu porta avanti da vent'anni, si trova la più importante colonia di falco cuculo d'Italia. Le operazioni di inanellamento scientifico, eseguite sotto la supervisione dell'Ispra, di pochi giorni fa, come spiegato da Gabriella Meo, delegata della Lipu nazionale, permetteranno di capire e seguire le rotte migratorie di questi uccelli che in inverno migrano nell'Africa sub sahariana, per poi tornare nella Bassa Parmense, dove hanno trovato il loro habitat ideale. Questo, come sottolineato da Michele Mendi, delegato provinciale della Lipu, grazie anche a una «grande agricoltura, priva di pesticidi, per la produzione di erba medica necessaria per l'alimentazione dei bovini da latte e quindi per la produzione del Parmigiano Reggiano. Essendoci, da parte del Consorzio del Parmigiano Reggiano un protocollo molto stringente, c'è una grande disponibilità di insetti e micro mammiferi di cui il falco cuculo si ciba». Mendi ha tenuto proprio a rimarcare la notevole sinergia e la preziosa collaborazione che esiste con gli agricoltori della Bassa e con gli stessi Comuni (per Sissa Trecasali era presente l'assessore Sara Tonini che ha ribadito l'importanza di questo progetto specie per la tutela della biodiversità e la conservazione degli habitat all'interno, per quanto riguarda Viarolo, di una zona di protezione speciale e di importanza comunitaria). La Lipu provinciale, da vent'anni, ha posizionato casette nido (occupandosi anche delle manutenzioni, delle sistemazioni e della posa delle nuova casette) in cui il falco cuculo si riproduce. Quest'anno la riproduzione è stata molto significativa e permetterà di studiare le rotte migratorie di questo «straordinario rapace raro e minacciato – ha detto Mendi – che qui in provincia di Parma ha trovato il suo posto ideale». I risultati degli inanellamenti di questi anni hanno già permesso di individuare. Tra le rotte migratorie toccate, la Svizzera, l'Austria, la Norvegia, la Svezia e l'Europa dell'Est.

Paolo Panni