Calathopoulos: «Salso è nel mio cuore: deve rinascere»

Torna domenica alle 18,20 sotto il gazebo di viale Romagnosi l’appuntamento con «Lo street talk di Andrea Villani, un’estate a Salsomaggiore».

Ospiti della puntata, che sarà registrata da Cinemania Studios, affiancato da AudioServizi, e trasmessa da 22 emittenti televisive sul territorio italiano, saranno il regista e sceneggiatore Matteo Vicino, il vicedirettore di NewsMediaset ed autore del romanzo «Dannati per sempre», Nicola Calathopoulos, e Carla Menaldo, scrittrice e drammaturga, autrice di «La divina Artemisia». Protagonista del Sipario d’autore sarà il critico cinematografico Gianluigi Negri, mentre la parte musicale vedrà in scena gli Emotu.

Tra gli ospiti, come detto, figura il giornalista salsese Nicola Calathopoulos: per lui un gradito ritorno in città dalla quale è partito agli inizi degli anni Novanta per intraprendere una brillante carriera a Mediaset dapprima davanti alle telecamere e poi come vicedirettore di Sport Mediaset e, attualmente, con lo stesso ruolo, a NewsMediaset.

Da oltre 30 anni abiti lontano da Salsomaggiore, senti comunque la nostalgia di casa? «Certamente provo nostalgia e torno molto volentieri nella città termale appena posso. Salsomaggiore è rimasta ovviamente nel mio cuore e sempre lo sarà – afferma Calathopoulos – Qui ho ancora i miei amici di sempre con i quali, come si suol dire, ''riannodiamo il filo del discorso'' quando torno, ma questo vale anche per la città. Anzi. Mi fa piacere portare il nome di Salsomaggiore in Italia e nel mondo».

Trovi che sia cambiata la città? «Sicuramente, del resto è cambiato anche il mondo. Una volta era diverso, si stava meglio. Il termalismo classico poi è entrato in crisi, quel modello è terminato: non voglio entrare nel merito di quello che si sarebbe potuto fare per evitare ciò perché non ne ho gli elementi, del resto amministrare ritengo sia il lavoro più difficile al mondo. Spero però che la nuova proprietà delle terme possa creare un servizio innovativo che riporti alla ribalta Salsomaggiore».

Domenica si parlerà del tuo romanzo «Dannati per sempre», un giallo che sta ottenendo successo di pubblico e di critica. «Ho voluto affrontare temi complessi, quello che più mi interessava era solleticare l’intelligenza delle persone e penso di avere centrato l’obiettivo».

M.L.