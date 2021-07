Cucciole abbandonate come rifiuti perché disabili: hanno solo due zampe

Anche la diversità degli animali non trova accoglienza nell'ignoranza. Due mesi di vita e un handicap: anziché 4, solo due zampe. Elisabetta e Margherita, così le hanno battezzate, sono due cucciole. Ma la loro malformazione non è piaciuta ai proprietari. Che le hanno abbandonate come immondizia in uno scatolone in viale Europa. Qualcuno le ha sentite piangere e i volontari dell'Oipa di Parma le hanno salvate: dopo le prime cure mediche sono state portate nel centro per cani disabili di Modena. E quando saranno più grandi avranno il loro carrellino con cui potersi muovere senza trascinarsi. Ma le cure costano.

Per offrire a queste cucciole una speranza di vita e un futuro in famiglia, i volontari dell’Oipa fanno un appello. Anche un piccolo contributo sarà prezioso. Basta compilare un bollettino postale inserendo l’importo e la causale «Offerta Margherita ed Elisabetta – OIPA Parma» su c/c n.43 03 52 03 intestato a: OIPA Italia. Bonifico bancario sul conto corrente n.43 03 52 03 banco posta codice IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203 con la causale «Offerta Margherita ed Elisabetta – OIPA Parma».

Mara Varoli