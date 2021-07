Due appartamenti e un giro di escort cinesi: parmigiano condannato

Prima un appartamento, poi una seconda casa in tutt'altra zona. Da via Torrente Palpirana, nel quartiere Montanara, a via Malaspina. Qualche chilometro di distanza ma stesso business da portare avanti: ragazze cinesi da far prostituire a tutte le ore del giorno. Le tariffe erano alla portata di (quasi) tutte le tasche, dai 30 ai 50 euro, e in ogni caso era lui - 59 anni, origini bresciane, residente a Parma da tempo - a gestire la cassa. Ne è convinta la procura, che alla fine di febbraio aveva ottenuto il suo arresto, ma anche il giudice Sara Micucci che ieri l'ha condannato a 2 anni e 4 mesi (con lo sconto di un terzo dovuto al rito abbreviato), oltre al pagamento di 600 euro di multa, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il pm Ignazio Vallario aveva chiesto quattro anni, ma l'uomo, tuttora ai domiciliari, è stato assolto dall'accusa di reclutamento di una prostituta e gli sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, mentre è stata esclusa la recidiva.

Lui stesso, qualche ammissione l'ha fatta. «Chiedo scusa, ma io volevo bene a Nanà. E non ho mai minacciato nessuno», ha sussurrato in aula poco prima della decisione del giudice. Ma Nanà, una delle due ragazze cinesi identificate, non sarebbe stata altro che il suo «tesoro» prezioso. La donna di via Malaspina: era bastato ascoltare le sue telefonate per far capire agli investigatori cosa facesse in quell'appartamento dove ogni mezz'ora c'era un campanello che suonava. E lui? Pensava all'organizzazione, secondo l'accusa, e in più si intascava i soldi, che spesso la ragazza era costretta ad elemosinare per poter vivere. Affittava gli appartamenti, consegnava i telefonini alle ragazze, faceva pubblicare gli annunci online per trovare i clienti e a volte trattava direttamente con loro le tariffe per le prestazioni.

Ma prima di via Malaspina, altre prostitute cinesi avrebbero lavorato ai suoi ordini per alcuni mesi in via Torrente Palpirana. La segnalazione alla polizia era arrivata da alcuni abitanti del condominio. E quando gli agenti erano arrivati, avevano trovato il 59enne insieme a una ragazza cinese, mentre un'altra era scappata da una finestra. Nessun cliente ma più di un indizio: varie confezioni di preservativi, rotoloni di carta assorbente e oli per massaggi.

Stesso copione, qualche mese dopo, in via Malaspina. Solo un cambio di indirizzo, perché ormai il primo appartamento era finito nel mirino. Ma l'attività era già avviata.

Georgia Azzali