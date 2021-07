Nuovi scavi in via Verdi. Si va alla ricerca dei tubi del teleriscaldamento

«Scusate, vi ricordate dove sono state posate le tubature del teleriscaldamento?». E' la domanda che alcuni negozianti di via Verdi si sono sentiti rivolgere dagli operai che stanno effettuando dei lavori per allacciare alla rete del teleriscaldamento un condominio posizionato nelle vicinanze, tra via Albertelli e via Borghesi, due laterali di via Verdi.

«Qualche giorno fa - racconta Gianluca Vusio, titolare di un negozio di telefonia in via Verdi - ho notato che alcuni operai hanno scavato dei buchi lungo via, subito richiusi. Poi sono entrati in negozio a chiedermi se ricordavo dove fossero state posate le tubature del teleriscaldamento, perché non trovavano il punto in cui allacciarsi alla rete. Davanti a una simile domanda sono rimasto allibito e mi sono chiesto per quale motivo non avessero con loro una cartina delle tubature». I residenti e i commercianti lamentano anche i disagi legati al cantiere, che ha portato alla chiusura temporanea di via Albertelli (riasfaltata soltanto due anni fa), unica strada di accesso a via Verdi da strada Garibaldi. «Il rischio - lamentano i residenti - è che alcune auto imbocchino strada Garibaldi nella corsia riservata agli autobus o ancora peggio, una delle laterali contromano».

Iren, tramite l'ufficio stampa, precisa che «i buchi sono stati scavati per ricercare un alloggiamento per le tubature che doveva essere predisposto durante l'intervento di riqualificazione della strada, avvenuto due anni fa, ma che invece non è stato previsto. L'impresa, non essendoci le tubature, è stata quindi costretta a effettuare uno scavo lungo via Albertelli e via Verdi per posarle».

Michele Alinovi, assessore ai Lavori Pubblici, non è dello stesso avviso. «Durante i lavori di due anni fa - spiega - abbiamo chiesto ad Iren se avesse la necessità di realizzare dei sottoservizi. Ci è stato comunicato verbalmente che avrebbero dovuto effettuare un allaccio al teleriscaldamento di un condominio, ma che non erano pronti a intervenire. A quel punto non abbiamo potuto fare altro che terminare i lavori iniziali».

Luca Molinari