Pratospilla, seggiovia rinnovata

Monchio Riparte a pieno regime la stazione turistico sportiva di Pratospilla. Domani è previsto il taglio del nastro della seggiovia che dal 10 luglio è entrata finalmente in funzione, dopo che lo scorso anno l'impianto, fermo dal 2016, era stato oggetto di revisione generale che ha allungato la sua vita tecnica per altri 10 anni.

Un intervento affidato dalla Provincia, proprietaria dell'impianto, e reso possibile grazie ai fondi regionali, dall'importo complessivo di poco più di 1 milione di euro, con un ulteriore investimento straordinario di 100mila, nell'ultimo anno, con attività e messa in opera di imprese locali, che andrà ad aggiungersi ad ulteriori strategie di valorizzazione dell'area, che Provincia e Parco Nazionale stanno portando avanti per la valorizzazione del comprensorio. «Dopo un percorso impegnativo e le ingenti risorse impiegate nella precedente legislatura arriviamo a un prezioso risultato per il territorio – commenta l'assessore regionale alla Montagna e Aree interne Barbara Lori, che per impegni non potrà essere presente all'inaugurazione -. Questo nuovo impianto arricchisce di ulteriori possibilità anche nell'ottica della destagionalizzazione». Affiancando il Gestore della struttura, Marigola Service, qui operante dal 2018, l'Amministrazione provinciale non si è sottratta ad un costante presidio manutentivo anche dell'albergo, presidio che, più recentemente, si è ampliato con i progetti di efficientamento energetico messi a punto dal Parco Nazionale. Domanimattina l'appuntamento è alle 11. Dopo la benedizione e gli interventi delle autorità seguirà il rinfresco e il pranzo al rifugio con prezzo concordato con la società di gestione. Per prenotazione: 345.8511110.

M.C.P.