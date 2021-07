Sentieri di montagna e motori, scontro tra Club alpino e Federazione motociclistica

Dopo otto anni, torna il nodo «motori» sui sentieri della montagna: l'obiettivo del presidente del Cai Emilia-Romagna Massimo Bizzarri - stando alla lettera scritta il 12 luglio al presidente di Regione Stefano Bonaccini - è lo stop per moto e quad.

Dai territori non sono mancate critiche e, al contempo, dichiarazioni di soddisfazione per il compromesso raggiunto nel 2013. Tra queste, quelle delle amministrazioni locali.

«Come sindaci dei comuni di Alta Valle - fanno sapere i sindaci di Albareto, Bedonia, Borgotaro, Compiano e Tornolo in una nota congiunta - crediamo nella rete escursionistica come un volano della nostra economia turistica. Insieme con la Regione abbiamo condiviso una diversa visione della montagna, con una capacità includente. Un territorio da rispettare dove, però, nel rispetto delle regole, non vogliamo che nessuno sia escluso. Proprio per questo riteniamo che la mediazione raggiunta con la legge regionale 14/2013 sulle nuove regole per la Rete escursionistica regionale (Reer) sia un buon risultato».

I sindaci poi aggiungono: «La montagna sta vivendo un periodo turistico importante e tutti ne devono godere nel rispetto delle normative vigenti. Noi sindaci, che la viviamo quotidianamente, vogliamo preservarne le bellezze, ma vogliamo anche che più persone possano usufruirne».

La lettera di Bizzarri ha innescato la levata di scudi della Federazione motociclistica italiana Emilia-Romagna e del Cer-Coordinamento escursionisti su ruote, l'organo indicato dalla legge del 2013 quale componente del Coordinamento tecnico centrale della Reer.

«Assurdo voler modificare la Reer: non è anticostituzionale e non è in contrapposizione con il codice della strada», fa sapere il Coordinamento che poi richiama la legge «che prevede come punto di partenza un “Catasto dei sentieri” (già giuridicamente discutibile) formato dal Database del Cai. Che è però il frutto di più di 30 anni di “spennellate” operate da volontari ignari della natura pubblica o privata dei tratti segnati».

Finché il privato, pur non avendo mai dato il permesso, si vedeva solo segnare la proprietà, avrebbe mal tollerato la questione ma nulla di più.

«Quando però quei segni avrebbero implicato conseguenze, quali la responsabilità della sicurezza degli escursionisti, i privati hanno reagito rivendicando i propri diritti. È paradossale che il presidente del Cai tenti di scaricare la responsabilità della reazione di pochi proprietari che non consentono l'attraversamento allo sporadico traffico di mezzi motorizzati».

