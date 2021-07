Fa scorta di bottiglie di Franciacorta e poi si scaglia contro gli agenti: condannato

Era entrato all'Esselunga di via Emilia Est per rubare, ma alla fine è uscito dal tribunale con una condanna. E anche pesante. A mettere nei guai V.T., 35enne dall'esistenza inquieta originario di Acerra, ma residente a Luzzara, è stata la sua ultima pensata: rubare un boxer, un paio di calze, un deodorante e sette bottiglie di Franciacorta, per un valore di 250 euro. Giovedì mattina gli addetti alla sicurezza e i poliziotti sono riusciti, non senza difficoltà, a bloccarlo e a restituire la merce, ancora impacchettata, al supermercato. Ieri mattina il giudice Alessandro Conti ha convalidato l'arresto e lo ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione (il pm Massimiliano Sicilia aveva chiesto due mesi in più) per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.