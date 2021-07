«Vi aspetto nella “mia” isola: Pantelleria»

«Il blu? No, il verde».

La risposta che non ti aspetti, quella di Sonia Anelli, la nuova parmigianissima direttrice del Parco nazionale Isola di Pantelleria. Ha preso servizio il primo luglio scorso e alla domanda «cosa ti ha colpito di più al tuo arrivo su questo spicchio di terra in mezzo al mare?» la risposta è stata «il verde».

«E' un'isola particolare, coperta di boschi, di vegetazione mediterranea, Tanti pini e lecci, non me l'aspettavo così verde» racconta con gli occhi ancora accesi di stupore ed entusiasmo per il nuovo paesaggio e il nuovo incarico.

Un incarico più che prestigioso, visto che è l'unica donna in Italia a dirigere un parco nazionale. Come lo vive?

«Devo dire che avverto molte aspettative su di me, perché vengo dal nord e ci si aspetta che risolva ogni problema... e un po' mi spaventa. La mia esperienza sull'Appennino emiliano sicuramente mi servirà, ma dovrà essere adattata a questa nuova realtà».

Sonia è «cresciuta» professionalmente proprio in Appennino: il suo è un ricco curriculum di esperienze iniziate, dopo la laurea in Scienze biologiche, nel 1998 nel parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma (Cento Laghi) ente poi confluito, nel gennaio 2012, nella nuova realtà dei Parchi del Ducato.

E' legata alle nostre «terre alte» da un rapporto di lavoro e di affetto. Si capisce da come ne parla, in maniera protettiva, quasi materna. La scienziata, per un attimo, è passata in secondo piano.

Un bel cambio di orizzonte dai paesaggi emiliani...

«In realtà per alcuni aspetti Pantelleria mi ricorda un po' l'Appennino. A volte infatti lo penso come un'isola... per l'attaccamento alla terra della sua gente e la difficoltà a raggiungere i grossi centri abitati. Anche il paesaggio in un certo senso è simile, anche se la vegetazione è molto diversa».

Paesaggio montano, folta vegetazione: dunque un'isola da scoprire camminando...

«Certamente. Infatti il primo progetto che vorrei portare avanti è il recupero di tutti i sentieri dell'isola: punteremo sul trekking per destagionalizzare il turismo e orientarlo sempre più a una dimensione eco-sostenibile. D'altra parte, questa non è una destinazione per chi ama le vacanze sotto l'ombrellone: le spiagge sono quasi inesistenti, sulle coste si alternano scogli e lingue di roccia vulcanica. Il turista qui sarà accompagnato su un percorso conoscitivo-educativo a 360 gradi, cioè naturalistico, enogastronomico, botanico, biologico, storico-archeologico che racconti a tutto tondo la cultura pantesca».

Un progetto ambizioso, ma davvero affascinante...

«Me ne rendo conto. Per realizzarlo punteremo al coinvolgimento delle Guide ufficiali certificate dall'Ente parco alla fine di un percorso formativo. I 52 corsisti sono per la maggior parte giovani dell'isola con molta voglia di far conoscere i suoi tesori».

Un ambiente nuovo, un incarico importante: quali sono le differenze con la sua vita a Parma?

«Su un'isola è tutto un po' più difficile, a cominciare dai collegamenti con il resto del mondo. Ma per fortuna la tecnologia mi permette di mantenere i contatti con le persone lontane. E poi mi sono portata qui un pezzetto di Parma: mio marito Giovanni e i miei figli Clara ed Elia, oltre a un bel pezzo di parmigiano... e sono qui con me anche dei cari amici, quindi per ora la nostalgia non si fa sentire. E poi non avrei il tempo di ascoltarla, sono troppo impegnata a conoscere l'isola e i suoi abitanti».

Conoscere il territorio per poterlo tutelare meglio...

«E' importantissimo, perché questo è un ambiente ricco di specie uniche e preziose. E' un crocevia di storia, cultura e natura fra Italia e Africa e ci sono animali e piante che esistono solo qui e che quindi vanno assolutamente tutelate perché non si trovano in nessun'altra parte del pianeta. Ora stiamo lavorando proprio su una specie unica dell'isola, l'ape di Pantelleria».

Qui il vento la fa da padrone... come ci convive una “nativa” della pianura padana?

«La “prova” dello scirocco è stata impegnativa. Mi avevano avvertito, ma io, proprio perché provengo da una terra che ci ha abituato a nebbie e umidità, pensavo non ne avrei subito l'influenza. Invece ho dovuto ricredermi! A parte lo scirocco, il vento a Pantelleria modella anche la vegetazione che, per difendersi, cambia forma. Come le viti ad alberello (patrimonio dell'Unesco) e gli ulivi bonsai. Capita anche di vedere una sola pianta di agrumi circondata da un recinto in muratura per difenderla dalle raffiche che sferzano l'isola».

Tra i luoghi che ha già visitato quale l'ha colpita di più?

«E' il primo che ho visto, il lago Specchio di Venere, un posto incantato dove stiamo portando avanti un progetto per la conservazione della biodiversità grazie a un finanziamento di 900mila euro. Stiamo studiando la flora e la fauna del lago senza però chiuderlo al pubblico. La riserva naturalistica integrale non è pensabile, miriamo a una coesistenza fra conservazione del patrimonio naturale e frequentazione da parte del pubblico. Non sarebbe giusto impedirne la fruizione, ovviamente nel modo corretto ed eco-sostenibile».

La cucina di Parma le manca? O quella pantesca l'ha già conquistata?

«Devo dire che fra caponatine e couscous di pesce finora non ho sentito la mancanza dei piatti parmigiani... più che altro mi mancano gli scorci della nostra città. E l'Appennino. Ma aspetto l'autunno perché qui spunteranno i porcini!».

Dunque, nessun rimpianto per aver lasciato Parma e le sue verdi vallate...

«No, anche perché spero che tanti parmigiani mi vengano a trovare per scoprire i tesori di quest'isola così unica. Li aspetto!».