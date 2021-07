Angelo e Anna Maria in pensione dalla storica ferramenta

Sorbolo È giunto il momento della meritata pensione anche per Angelo Gemma e Anna Maria Torreggiani, che hanno abbassato la saracinesca della loro storica ferramenta in via Gramsci a Sorbolo.

Le loro qualità, professionali ma soprattutto umane, hanno rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tante generazioni di sorbolesi e professionisti del settore. Tutto ebbe inizio in occasione della Sagra del 1978 quando Angelo, insieme a sua zia Anna, rilevarono l’attività dalla famiglia Zanichelli. Dopo essersi trasferiti un paio di anni più tardi negli spazi a fianco, l’attività è continuata senza sosta fino al 2001. Poi, quando per Anna era giunto il momento di andare in pensione, Gemma ha costituito l’ultima società con la moglie Anna Maria ed Enrico Campana. «C’è sempre stato un grande rapporto con il paese», ha raccontato Gemma. Un ringraziamento a tutti i clienti che hanno mostrato vicinanza quando Angelo ha subito un grave incidente sul lavoro: «È stato un momento a dir poco emozionante nei miei confronti, non l’avrei mai pensato - ha concluso Gemma -. Tutta questa solidarietà e attenzione mi hanno sconvolto».

Christian Marchi