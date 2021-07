Il vescovo con la pagaia ha fatto tappa a Polesine

Polesine Zibello Il vescovo con la pagaia, monsignor Guido Gallese, dal 2012 alla guida della diocesi di Alessandria, ha fatto «tappa» a Polesine. Tutto questo nell’ambito del «Cammino di San Marco» che lui stesso ha ideato e promosso due anni fa, con partenza da Alessandria e arrivo a Venezia. Con lui una quindicina di giovani, tra cui alcuni seminaristi, tutti protagonisti di questa speciale e significativa esperienza di pellegrinaggio, quasi tutti in canoa e due, invece, con il Sup (Stand up paddle board), una sorta di tavola con la quale si pagaia restando in piedi. Tra i due col Sup anche lui, monsignor Gallese, appassionato e grande esperto nella guida di questo tipo di imbarcazione. A Polesine la comitiva piemontese ha pernottato, cenato (cena offerta dall’Antica Corte Pallavicina) e pregato con il vescovo Gallese che ha presieduto la messa nella chiesa della Beata Vergine di Loreto (Madonnina del Po). Nel borgo rivierasco la comitiva è stata accolta dal sindaco Massimo Spigaroli e dal parroco don Gianni Regolani, quest’ultimo celebre per le sue imprese sportive. Lo stesso don Regolani li ha accompagnati per un tratto del cammino, sul fiume, che li vedrà arrivare a fine luglio a Venezia.

Paolo Panni