Ladri di verdura agli orti del vivaio Scodogna

Collecchio Furti agli orti sociali al vivaio Scodogna. Un fatto sconcertante che ha lasciato sgomenti i coltivatori.

Sono stati rubati cetrioli, peperoni, melanzane, insalata, pomodori e meloni.

E' stata una sorpresa amara per i conduttori dei piccoli appezzamenti di terreno quella che si è presentata ai loro occhi domenica mattina. Il furto si è verificato nella giornata di sabato, come conferma uno di loro: «Sono venuto ad innaffiare sabato mattina – spiega – avevo dei bellissimi cetrioli. Mi sono detto aspetto a raccoglierli domani, domenica, per condividerli con i miei cari a pranzo. Quando sono arrivato, domenica mattina, ho notato che non c'erano più».

E non è l'unico. «Da me – spiega un altro – sono spariti sei meloni su tredici». «Io non ho più i miei bellissimi peperoni – prosegue un altro coltivatore». Insomma, si è trattato di uno stillicidio.

«Ci siamo rimasti tutti molto male – prosegue il presidente degli orti Ugo Corsi – non tanto per il valore della merce rubata, ma per il gesto in sé, che mortifica il lavoro di una stagione di tante persone, tra cui molti pensionati, che dedicano cura e tempo ai loro orti».

La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti, compreso il Comune, dove la cosa è stata accolta con altrettanta incredulità.

Alcuni anni fa si era verificato un caso analogo e furono gli stessi “ortolani” che si attivarono per capire chi potesse essere il “ladro”, la persona fu individuata ed educatamente gli fu detto di non farlo più.

«In fondo – prosegue Carlo, uno degli ortolani – si tratta di una questione di civiltà e di rispetto reciproco, chi ruba lo fa sapendo di rubare a persone che non sono certamente ricche, anzi. Spero che tutto questo non accada più».

Non è stato preso di mira un orto in particolare, ma il ladro ha raccolto le primizie dai vari orti, “facendo spesa” a scapito degli ortolani stessi.

