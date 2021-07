Perde il controllo dell'auto e si ribalta in via Tasso

Uno spettacolare incidente stradale si è verificato ieri poco dopo la mezzanotte, in via Tasso, nel quartiere Luce, all'altezza dell'incrocio con via Dante.

Una giovane fidentina, alla guida della sua Opel Corsa, che è finita ruote all'aria, è riuscita ad uscire dalla macchina con le sue gambe, anche se sotto choc.

E' stata trasferita al Pronto soccorso dell'ospedale di Vaio, dove è stata trattenuta in osservazione per accertamenti.

Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, la giovane, che abita poco distante dal luogo dove si è verificato l'incidente, stava tornando a casa dal lavoro, quando, provenendo dalla rotatoria di via Isonzo e arrivata in via Tasso, ha perso il controllo della vettura, andando a urtare prima un'auto in sosta che è finita contro un'altra e poi cappottandosi in mezzo alla strada.

Sul posto sono arrivati l'ambulanza, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la macchina e la Polizia locale che ha effettuato i rilievi.

Adesso la Polizia locale sta lavorando per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, anche se dai primi rilievi effettuati pare che a causare il sinistro sia stato un guasto meccanico.

