E Danilo Coppe finì in un romanzo

Mente leggera e agile, occhio addestrato a penetrare le nebbie delle indagini, Gigi Berté i piedi ama averli ben piantati al suolo. Più a proprio agio alla scrivania o sui luoghi del delitto, non è certo un emulo di Soldini.

E poi con il mare sta ancora cercando di fare pace, dopo che a lungo è stato il simbolo del suo smacco, del suo esilio. In Liguria, è arrivato per un trasferimento ai margini della carriera: dalla grande Questura al commissariato tigullino di Lungariva. Meridiomilanese, alto uno e 90, una coda brizzolata a fare da controbandiera alla serietà della divisa, Berté è un funzionario di polizia ingombrante di fisico e di carattere, che di nascosto scrive a sua volta racconti noir.

Un mattino, quasi per sfuggire a un fantasma intravisto tra i banchi del mercato, accetta l’invito di un’amica velista a un’uscita tra le onde del golfo. Presto se ne pente. Prima riceve una lezione dal boma che stramba da un bordo all’altro (inutile farci a testate, la vince sempre lui), poi finisce scaraventato in acqua dall’esplosione di un motoscafo in rapido avvicinamento.

A saltare per aria è un Riva d’annata, timonato da Vittorio Cella, guascone e intrallazzatore, avaro di scrupoli e generoso di bugie, imprenditore a parole ma perenne fallito nei fatti.

Voleva “fare il botto”, Cella, da sempre lo annunciava. Quel giorno, ci riesce. Peccato per lui che il suo progetto si riveli una tragica profezia: l’uomo finisce dilaniato, il corpo recuperato a brandelli dai sub. E mentre il commissario (in realtà vicequestore aggiunto) se la cava con qualche graffio, la sua ospite velista finisce in Rianimazione. Poco marino già di suo, Berté era salito a bordo della barca sbagliata, non c’è che dire. Del resto, bastava leggere l’”Antigone” vergato a poppa a lettere cubitali, per avere il sospetto che l’uscita in mare sarebbe stata piuttosto l’ingresso in scena in una tragedia greca.Contano, i nomi. Eccome se contano.

E tra le pagine de «Il botto», ultimo romanzo di Emilio Martini (Corbaccio, 224 pagg., 12,90 euro) se ne incontra anche uno preso in prestito dalla realtà: Danilo Coppe.

Per una volta l’esplosivista parmigiano autore, tra le altre, della spettacolare demolizione dei resti del ponte Morandi, non è chiamato a usare la dinamite come un bisturi per amputare ciò che è di troppo. No, questa volta Coppe (già in passato personaggio di un romanzo, “Futuro ignoto”, di Francesco Cotti, anche qui con nome e ruolo reali) deve accendere la miccia di un’indagine. Sarà lui a confermare all’investigatore che sì, i suoi sospetti sono più che fondati: il Riva è scoppiato non per un’avaria al motore, ma per una bomba. Piazzata da chi? Perché? Destinata a Cella o ad altri, magari allo stesso funzionario di polizia? Con queste domande si apre l’ultimo romanzo di Emilio Martini, nom de plume di Elena e Michela Martignoni, sorelle siamesi nella scrittura di romanzi storici e polizieschi. Berté con «Il botto» arriva alla tredicesima avventura. E non appare per nulla invecchiato: semmai più maturo e profondo, pur mantenendo la freschezza di sempre. Oltre all’inchiesta vera e propria, il giallo delle Martignoni tra le righe racchiude un’indagine sulla realtà. Sull’epidemia di bassezze nella nostra quotidianità e sul desiderio contrapposto di trovare un porto sicuro, una via di salvezza dal crimine. E non solo da quello contemplato dal Codice penale.

Roberto Longoni