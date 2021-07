Ecco perché le canzoni restano in testa

Perché certe canzoni ci restano in testa tutto il giorno, si fissano nella nostra testa e sembra non volersene andare? Si tratta del processo che gli anglofoni chiamano earworm che blocca un motivetto in testa al limite del fastidio.

Alcuni processi di memorizzazione si ripetono nel nostro cervello senza alcuna sosta, anche se non ce ne rendiamo conto, e così ricordi molto recenti o di un passato lontano fanno capolino fra i pensieri all'improvviso e catalizzano la nostra attenzione, che ci piaccia o no.

Alcune melodie si riaffacciano dalla nostra mente addirittura a distanza di mesi o anni. Ciò accade virgola in genere, quando qualcosa che abbiamo vissuto in passato è stato associato a una particolare musica.

Le canzoni che si fissano in testa sono generalmente motivetti semplici ed orecchiabili, come «Guantanamera», «Volare», «La vecchia fattoria», la «Macarena», ma anche musiche di pubblicità, colonne sonore di film e videogiochi, sigle di programmi TV, oppure brani di musica classica ed operistica.

Numerosi studi recenti dimostrano che il 90% delle persone è “vittima” di memorie musicali involontarie. A essere più suscettibili, però, sono proprio cantanti, compositori e musicisti, ma anche i giovani che ascoltano molta musica, con particolare incidenza fra i mancini.

Alcuni ricercatori della Western Washington University hanno recentemente pubblicato un articolo che fornisce consigli utili per uscire da questo empasse.

Dal loro studio è emerso che in realtà, contrariamente a quanto in genere si pensa, non sono le canzoni più fastidiose e ripetitive a insinuarsi nelle nostre orecchie. La musica che si blocca in testa in genere un frammento di una canzone che ci piace e che, sin dal primo ascolto, comincia a echeggiare ripetutamente nel nostro cervello. Ricercatori sostengono che l'effetto earworm non sia che una manifestazione specifica del più generale effetto Zeigarnik. quest'ultimo prende il nome da Bluma Zeigarnik, una psicologa degli anni ‘20 che, seduta in un caffè, ebbe un’illuminazione: i camerieri erano in grado di memorizzare un ordine senza alcun problema, ma dopo averlo portato al tavolo se lo dimenticano immediatamente. se avete lasciato una cosa a metà, l'effetto Zeigarnik, con pensieri intrusivi, vi ricorderà che non avete ancora assolto tutti i vostri compiti.

Il consiglio principale per togliervi dalla testa i motivetti incessanti e dunque canticchiare tutta la canzone, per evitare che il vostro cervello recepisca l'azione come non conclusa. Gli earworm sono una forma estremamente semplice e controllabile di pensieri intrusivi.

Gli studi finora condotti hanno dimostrato grandi differenze individuali: per alcuni è un occasionale, piacevole sottofondo musicale che tiene compagnia; per altri un fastidioso ritornello di cui non riescono a liberarsi; solo per pochi, il 10% della popolazione, il ritornello diventa un'ossessione fastidiosa punto sono questi ultimi casi in cui gli earworm diventano sintomi, insieme ad altri, di una patologia ossessivo- compulsiva.

James Kellarsi, docente di marketing all’University of Cincinnati, ha individuate le caratteristiche intrinseche del brano musicale:

1. Ripetitività di certe strutture musicali come per esempio ritornelli, ma anche

2. semplicità musicale,

3. incongruità tra testo e musica o

4. tra ritmo e metrica.

Chi si occupa di marketing studia infatti le caratteristiche comuni dei tarli per trasmettere memi (concetti che funzionano come infezioni) per vendere, come faceva negli anni ‘60 la pubblicità della Dufour (vedi Carosello).

Bennet, studente di Cambridge, ha però avanzato un'ipotesi affascinante, che spiegherebbe l'universalità del fenomeno: i tarli sarebbero sistemi di consolidamento mnemonico, fenomeni di un nuovo tipo di memoria, che chiama audio eidetica, in cui la musica aiuta a ricordare le parole o gli avvenimenti cui è legato quel brano.

Se Bennet avesse ragione, i tarli dovrebbero essere benvenuti perché fanno riemergere i ricordi a cui sono legati. Ma anche, e lo dimostra una veloce ricerca alla voce earworms su Twitter, brani di musica classica e operistica, perché il tarlo è frutto della propria esperienza musicale.

David Kraemer, specializzando in scienze cognitive del Darmouth College nel new Hampshire, usando la risonanza magnetica ha infatti dimostrato che l’i-Pod del cervello è nella corteccia uditiva, che registra e conserva le nostre memorie uditive.

Come impostare la funzione “cancella” se il proprio tarlo è fastidioso? Sembra essere inefficace la strategia di focalizzare l'attenzione su compiti diversi. E cercare attivamente di dimenticare il ritornello rende il tarlo ancora più persistente per le caratteristiche stesse della memoria: se si legge “non pensare all'elefante rosa” diventa impossibile non pensare a un elefante rosa. Diana Deutsch, ordinario di psicologia all’University of California a San Diego, sostiene che, quando i tarli si fanno fastidiosi, riflettono dei retropensieri, una sorta di post-it che invita a ricordare: spariscono quando si trova il legame.