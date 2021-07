I grandi della lirica per Bergonzi

Fortemente voluto da Massimo Spigaroli, questo concerto in onore di Carlo Bergonzi nell’anniversario della morte, avvenuta a Milano il 26 luglio 2014, organizzato dal Comune Polesine Zibello in collaborazione con gli «Amici di Verdi» di Busseto e giunto alla terza edizione, sta assumendo sempre più una maggior importanza grazie alla partecipazione di artisti di fama internazionale.

Domenica sera, sul sagrato della chiesa di San Cristoforo a Vidalenzo, luogo di nascita del grande tenore, si sono alternati i soprani Silvia Dalla Benetta, Ilaria Tamburrino, il tenore Francesco Meli, il baritono Federico Longhi e il basso Michele Pertusi accompagnati al pianoforte dal maestro Simone Savina dando vita ad una esibizione che ha entusiasmato il folto pubblico presente che pur con l’applicazione delle ben note limitazioni sanitarie, gremiva il sagrato e non solo. Dopo i saluti del sindaco di Polesine Zibello Massimo Spigaroli e del canonico della Chiesa, maestro di cerimonie è stato Corrado Mingardi che ha condotto la serata con verve e dovizia di particolari e curiosità non mancando di ricordare che la vera anima organizzativa del concerto è stato Vittorio Testa, purtroppo non presente causa indisposizione.

Il ricordo del grande tenore è stato corroborato dall’ascolto e dalla visione di sue inedite esibizioni: «Vesti la giubba» e «Addio sogni di gloria» che di fatto hanno aperto il concerto. Come da tradizione la voce più grave ha aperto la serata e quella di Michele Pertusi, possente e morbida al contempo ha dato vita con grande forza narrativa all’angoscia di Fiesco nella celebre «A te l’estremo addio», cui ha fatto seguito Silvia Dalla Benetta, recente interprete al Festival Verdi dello scorso anno di Lady Macbeth, che ha cantato la grande aria di Abigaille «Ben io t’invenni» con giusta tensione emotiva e travolgente vocalità nella cabaletta «Salgo già del trono aurato».

Dopo «Cortigiani vil razza dannata» in cui Federico Longhi ha pervaso tutta la sofferenza interiore di Rigoletto con una vocalità incisiva e gagliarda, è stata la volta di Ilaria Tamburrino giovane ma promettente soprano che ha presentato con accuratezza l’aria di Maddalena «La mamma morta» dall’Andrea Chénier. Ha chiuso la prima parte Francesco Meli che ha cesellato «Ah si ben mio» con un fraseggio elegante e seducente.

La seconda parte si è aperta con un altro interessantissimo tributo a Carlo Bergonzi in una sua storica interpretazione di «Ah! Manon mi tradisce il tuo folle pensiero» e nel finale del terzo atto di Bohème «Dunque è proprio finita» diretta da Leonard Bernstein. Il concerto è poi proseguito con l’aria di Silva «Che mai vegg’io» interpretata magistralmente dal basso parmigiano e successivamente con «La luce langue» cui Silvia Dalla Benetta ha dato vibranti fremiti.

Un intenso Federico Longhi ha poi richiamato con sonora e sentita espansione tutte le genti nell’aria di Carlo Gérard «Nemico della patria» prima del finale con Francesco Meli e Ilaria Tamburrino nel duetto d’amore del Ballo in maschera «Teco io sto», sempre di grande presa emotiva cui gli artisti hanno dato tutta la brillantezza e il dinamismo proprie di questo brano. Simone Savina ha accompagnato tutti gli artisti in completa sinergia e con la consueta professionalità.

Presenti al concerto la signora Adele, moglie del grande tenore e i figli Marco e Maurizio che alla fine hanno ringraziato con riconoscenza tutti gli artisti. Applausi sinceri ed entusiasti durante e alla fine della serata.

Paolo Zoppi