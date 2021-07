Nel weekend tornano a rombare i motori: c'è il rally

E’ tutto pronto a Salsomaggiore per accogliere la quarta edizione del «Rally di Salsomaggiore» che si svolgerà il prossimo weekend sulle strade del territorio termale e dei comuni di Pellegrino e Varano Melegari: organizzata da Media Rally e Promotion in collaborazione con Salso Rally & Promotion, Aci Cremona, Aci Parma, Provincia di Parma e Media sport marketing, l’edizione 2021 registra già da giorni il tutto esaurito di iscrizioni. Ad affiancare la gara «moderna» valevole per il campionato rally nazionale saranno anche la terza edizione del Rally historic per auto storiche e la terza edizione del Rally classic, che assegnerà il Trofeo Tabiano, di regolarità. Saranno quattro le prove nelle quali si cimenteranno i concorrenti: Shakedown e prova speciale Salsomaggiore Show, tra Scipione Ponte e l’incrocio per Cangelasio sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19,30, mentre domenica prova speciale Pellegrino, tra Pontegrosso e il comune montano, e prova speciale Varano, tra Varano e Pellegrino.

Al via si presentano anche due navigatrici ed altrettanti piloti della città termale: si tratta di Alessandra Avanzi e Ilaria Magnani e di Daniele Comini e Simone Rivia che hanno partecipato anche alle precedenti edizioni della gara. Come di consueto, il quartier generale per le iscrizioni si troverà al palazzo dei congressi mentre in via Pascoli ed in via Del Lavoro verranno allestiti i due villaggi-rally. Per questo motivo saranno apportate modifiche alla viabilità: dalle 13 di venerdì alle 24 di domenica divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area del mercato e sul controviale di via Pascoli, dalle 11 di sabato fino alle 24 di domenica in via Gorizia, dalle 14 di venerdì alle 24 di domenica nelle vie Farini e Farnese, Crispi, da via Porro a via Rattazzi e tra via Farnese e Via Colombo, Rattazzi, nel parcheggio antistante l’officina Santi in via Pascoli e in via Pascoli. Verrà istituito il senso unico di circolazione in via Crispi tra le vie Farnese e Colombo con direzione verso quest’ultima, mentre vigerà il divieto di circolazione dalle 5,30 di sabato fino alle 24 di domenica dall’inizio di via Pascoli all’altezza del CentroCarta fino all’incrocio con via Farini. Dalle 13 di sabato alle 24 di domenica sarà divieto di circolazione e di sosta con rimozione in viale Del Lavoro e nell’area di parcheggio delle corriere. Infine, sabato divieto di circolazione e di sosta con rimozione dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 a fine gara in via Stratos.

M.L.