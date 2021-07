Noi studenti, contenti di fare il vaccino per un futuro migliore

Sei ragazzi con le idee chiare. Un po' agitati, ma contenti di fare il vaccino per essere più ottimisti sul loro futuro da studenti

Alice Donelli

Con un po’ di timore Alice Donelli si siede sulla seggiola dietro i tendoni bianchi del Pala Ponti pronta per ricevere la prima dose di vaccino. Appena prima dell’iniezione si lascia andare: «Ho il terrore degli aghi, ma desideravo da tempo questo momento, neanche fosse una festa. Anche la mia sorella gemella è qui oggi per il vaccino, ci sosteniamo a vicenda». Dopo una risata in grado di sciogliere ogni tensione, la diciottenne studentessa del liceo scientifico Ulivi fa sapere: «Sono molto contenta di fare il vaccino anche perché spero possa migliorare la situazione anche a scuola: l’anno prossimo ho la maturità e non vorrei mai vivere un anno scolastico come quello passato - sottolinea preoccupata - l’alternarsi di didattica a distanza e di scuola in presenza mi ha messo un po’ in difficoltà».

Federico Coruzzi

«Non riesco a smettere di sorridere, sono troppo felice» si lascia andare Federico Coruzzi, appena vaccinato. Niente paura per lo studente di Ingegneria all’Università di Parma, solo tanta gioia. «Sono molto contento, se avessi potuto prenotare prima lo avrei fatto, credo che il vaccino sia l’unica arma valida che abbiamo per combattere il virus - confida il ventenne -. Quando sento i miei coetanei avere dei dubbi sulla vaccinazione mi arrabbio molto». Federico ha le idee molto chiare: «Sicuramente mi sento di fare un appello a tutti, giovani e meno giovani: dobbiamo vaccinarci per tornare alla normalità. Per me anche tornare in presenza in aula definitivamente e in maniera continuativa sarebbe già un grande passo avanti. Anche se è solo la prima dose - conclude il ragazzo - mi sento già più libero e ottimista per il futuro».

Veronica Donelli

«Ho scelto di vaccinarmi perché spero che, così, si riesca a tornare più velocemente a fare con più tranquillità anche le piccole cose - spiega Veronica Donelli, arrivata al polo vaccinale di Moletolo insieme alla gemella Alice -. Mi piacerebbe andare al cinema, in un ristorante o a teatro senza aver paura di essere contagiata e di poter essere un rischio per la mia famiglia». La voglia di tornare ad una «socialità senza preoccupazioni» è tanta, anche se «la strada da percorrere sembra ancora lunga». Tra le passioni di Veronica ci sono anche i viaggi ed il vaccino è fondamentale per ottenere il green pass: «Adoro viaggiare e mi manca molto poterlo fare serenamente - afferma la diciottenne, studentessa del liceo Ulivi - appena riceverò entrambe le dosi partirò per una bella vacanza, magari in compagnia di mia sorella».

Nicolò Spaggiari

«Ero l’unico della mia famiglia non ancora vaccinato, anche un abbraccio o un contatto dopo il vaccino avverrà con più tranquillità e leggerezza». La preoccupazione di Nicolò Spaggiari è quella di tanti altri giovani, ma «con il vaccino spero di lasciarmi indietro la paura del lockdown e il timore di stare lontano dalla mia famiglia o dagli amici. Percepisco questo momento come una rinascita». Appena avrà la doppia dose il diciannovenne andrà «sicuramente ad un bel concerto, la musica condivisa con molte persone mi manca molto. Non nascondo - continua lo studente del Marconi - che mi piacerebbe poter tornare anche in discoteca anche se so che i presupposti per tornare a divertirsi come prima ancora non ci sono. Continuerò a rispettare regole e distanziamenti nella speranza di tornare alla normalità».

Filippo Buccanella

«Il calcio è la mia grande passione, quest’anno non ho praticamente giocato. Con il vaccino - fa sapere Filippo Buccanella - spero di tornare a giocare e non dovere smettere mai più». Il desiderio di Filippo è quello di un ragazzo di tredici anni che ha voglia di tornare a fare ciò che più gli piace. E, sempre in quei tredici anni, oltre che tanta speranza c’è anche un po’ di timore: «Sono molto agitato - dice prima del vaccino - non so perché ma ho un po’ di paura». Col volto teso, il futuro studente del liceo Maria Luigia, si siede per vaccinarsi: «Chiudo gli occhi, non voglio guardare» si lascia scappare. Appena terminata la rapida iniezione sorride: «Adesso tiro un sospiro di sollievo. Sono veramente contento di avere fatto il vaccino. La paura che avevo è scomparsa. Solo che sto già pensando alla seconda dose!».

Giulia Colla

Coraggiosa, tranquilla e sorridente. Così la giovanissima Giulia Colla, di soli 14 anni, affronta la sua prima dose di vaccino. «Sono molto tranquilla, so di fare la cosa giusta. Anzi, non vedo l’ora». Giulia ha deciso di vaccinarsi perché spera di cominciare il suo primo anno di scuola superiore al meglio e senza interruzioni: «Desidero davvero di riuscire a vivere il mio primo anno al liceo linguistico Marconi come qualcosa di indimenticabile, ma - dice la ragazza con amara ironia - non per colpa del covid. Spero sia indimenticabile in meglio, basterebbe anche solo un po’ di normalità». Un’altra passione di Giulia è l’atletica: «A causa della pandemia ho dovuto smettere di fare atletica e non ho più ricominciato. Il vaccino - conclude - potrebbe essere un incentivo per ricominciare. Magari con maggiore tranquillità».