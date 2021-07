Panettoni a lugliocon i Maestri del lievito madre

Chiara De Carli

Una fetta di panettone il 26 luglio? Certo!

E se il panettone è uno di quelli preparati dai Maestri dell’Accademia del Lievito Madre, vale davvero la pena lasciarsi tentare.

Devono aver pensato così i tanti, parmigiani e turisti, che ieri sera sono arrivati in centro per curiosare tra le novità in un ideale «giro d’Italia» dei lievitati.

E mano a mano che il sole calava, aumentavano esponenzialmente le vendite del «braccialetto» che oltre ad aprire le porte agli assaggi permetteva di contribuire ad aiutare le famiglie assistite da Emporio Solidale, realtà a cui sarà devoluto tutto l’incasso della serata.

«Andremo a cercare qualche dolce che non c’era negli anni precedenti» era il programma di Graziella e Dino, parmigiani e habituès della manifestazione.

«Prima volta» invece per le amiche Piera, Giovanna e Diana, che, arrivate all’ingresso in via Cavour, erano ancora indecise se puntare sui panettoni tradizionali, farsi tentare da quelli innovativi o farsi guidare dal caso.

Ma tra canditi artigianali, abbinamenti golosi, coperture di cioccolato e ingredienti straordinari - come l'originale burro di bufala del casertano Aniello Di Caprio, i grani antichi scelti da Claudio Gatti per la sua insuperabile focaccia e chi più ne ha più ne metta - fare una scelta era quasi impossibile.

«La qualità qui non manca di certo, abbiamo in città i migliori maestri dei lievitati» ha detto l’assessore Cristiano Casa, in coda per il secondo assaggio della serata. E nel successo ha contato parecchio anche la scelta di rendere l’evento «diffuso»: il viavai tra gli stand dei trenta pasticceri arrivati da tutta Italia con i loro migliori prodotti è sempre stato ordinato e senza assembramenti, cosa che di questi tempi non è certo da sottovalutare.