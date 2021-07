Vaccini, i giovani dicono sì

Giuseppe Milano

Sarà la paura di restare fuori dai locali per il Green pass, sarà il tam tam sempre più forte fra gli amici, ma la campagna vaccinale ha convinto e non poco i più giovani. Le prenotazioni nella fascia di età 12-19 sono in costante aumento e nonostante si sia in periodo estivo, con le vacanze già in corso per tanti, oltre il 45% dei ragazzi residenti a Parma e provincia ha, di fatto, già aderito alla campagna vaccinale.

Per 7.744 già prima dose

I residenti in provincia in questa fascia di età sono in tutto 32.704 e fra di loro sono quasi ottomila quelli a cui è già stata somministrata la prima dose e che quindi, entro fine agosto, avrà completato il ciclo vaccinale. Altri 7.041 si sono invece prenotati e riceveranno la prima dose entro il mese di agosto.

Il 45% ha aderito

In tutto quindi sono 14.785, oltre il 45% del totale dei residenti, i giovani che hanno intrapreso il percorso verso l'immunizzazione. Un risultato molto importante anche a fronte dell'altissimo numero di posti ancora disponibili per il mese di agosto. Adesioni utili per i ragazzi che si preparano alle vacanze (Green pass infatti pronto anche solo con la prima dose) ma anche per la ripresa regolare della scuola a settembre.

«Scuola più protetta»

«Raggiungere una buona copertura vaccinale anche nelle fasce di età più basse è fondamentale per arrivare protetti dal vaccino con l’avvio del prossimo anno scolastico», sottolinea subito Francesco D’Aloisio, coordinatore del tavolo per l'emergenza Covid a scuola, che è anche convinto che pure «chi si è già vaccinato, potrà essere ancora protagonista nella lotta al coronavirus, impegnandosi a sensibilizzare amici e conoscenti che sono ancora indecisi a sottoporsi alla vaccinazione». E il passaparola sembra funzionare. Come dire, vaccinarsi sembra diventato proprio di moda.

Personale scolastico fermo

Ma c'è anche l'altro lato della medaglia. La campagna vaccinale sembra infatti avere perso appeal nel personale scolastico. Hanno completato il percorso vaccinale in 9.297, e sono solo 71 in più nelle ultime due settimane. Si torna così a parlare di obbligatorietà o, più semplicemente, di Green pass anche per entrare in classe.