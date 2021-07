«Troppo vicine a chiese e scuole»: sì alla chiusura di tre sale slot

Vietato scommettere a pochi passi da chiese, ospedali, scuole. Luoghi «sensibili», come altri inseriti nella legge regionale e poi individuati dalla delibera della giunta comunale del 2018. Atti ritenuti legittimi dal Tar, che ha detto no ai ricorsi presentati dalle società titolari delle sale slot di via Emilio Lepido 30, via Mansfield 5 e largo Coen 9, posti a meno di 500 metri da una chiesa e da una scuola materna (nel caso dell'attività lungo la via Emilia). Nessuna sospensiva, dunque, per il provvedimento del Comune che a marzo aveva già ordinato la chiusura della sala alla Crocetta e il mese scorso ha imposto lo stesso stop a quelle di via Emilio Lepido e di via Mansfield, queste ultime facenti capo alla stessa società. Che aveva presentato un unico ricorso per chiedere l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti firmati dal Comune a partire dal 2018 fino a quello di cessazione dell'attività, previa sospensione. Analogo anche l'atto depositato dalla srl titolare della sala di largo Coen. E stesse motivazioni alla base della decisione del Tar, che ha respinto le richieste.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, tutti i provvedimenti in questa fase «appaiono legittimi». Nessuna delle società, infatti, sottolinea il Tar, «ha trasmesso alcuna istanza di delocalizzazione» nei tempi previsti o comunque con i requisiti richiesti, così come la distanza dai luoghi sensibili è stata calcolata correttamente dalla polizia locale «secondo il percorso pedonale più breve». Non ci sono poi evidenze del fatto che i provvedimenti portino a un'«espulsione» dell'attività di scommesse dal territorio di Parma, come invece avevano sottolineato le società titolari. Infine, nessun indennizzo o compensazione spetta alle sale slot, perché non c'è stata alcuna «espropriazione dell'attività economica». Che possono continuare a portare avanti, ma altrove.

G.Az.