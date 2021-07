Fontevivo, anziana mette in fuga i ladri

Fontevivo L'abitudine ormai consolidata a prestare attenzione alle notizie di 12 TV Parma ha permesso ad un'anziana fontevivese di riconoscere il pericolo dietro ai modi gentili dei due sedicenti tecnici del «servizio idrico» che nel primo pomeriggio di ieri si sono presentati alla sua porta.

La donna, che vive in un quartiere a pochi passi dalla via Emilia tra Sanguinaro e Castelguelfo, è stata messa sul chi vive proprio dalla scusa utilizzata dai due balordi (due ladri, quasi certamente) che, oltre a chiedere di entrare con urgenza in casa per chiudere l'acqua e limitare una fuga di gas tossici, hanno aggiunto di essere già d'accordo con i carabinieri. In quel momento, l'anziana ha ricordato il servizio del telegiornale che descriveva proprio un colpo – andato però a segno – condotto con le stesse modalità. E così si è subito messa ad urlare che avrebbe chiamato il 112 e le sue grida hanno attirato l'attenzione della nipote, che vive nella casa accanto e che era in quel momento in smart working.

Ai due non è rimasto altro da fare che darsi alla fuga e allontanarsi dal quartiere, ma le telecamere di videosorveglianza potrebbero dare importanti indicazioni sulla loro identità. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Fontevivo che, viste le tante segnalazioni di tentati furti in abitazioni, dal suo seguitissimo profilo social ha chiesto ai giovani «di ricordare agli anziani di prestare sempre la massima attenzione quando sconosciuti suonano al campanello chiedendo di entrare in casa. In questi casi è sempre molto importante lasciarli fuori e segnalare immediatamente l'accaduto alle forze dell'ordine».

Chiara De Carli