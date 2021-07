I presidi: «Green pass per gli studenti? Non è sostenibile»

Green pass obbligatorio per gli studenti? I presidi non sono d'accordo, ma aspettano direttive: manca solo un mese e mezzo alla prima campanella.

«La volontà è quella di tornare a scuola in presenza, come ha ripetuto il presidente Draghi - ricorda Pier Paolo Eramo che dirigerà il liceo classico Romagnosi -, per cui noi dovremo fare in modo che tutti si vaccinino, ma il green pass obbligatorio al 13 settembre non mi sembra sostenibile: temo infatti che non ci sia il tempo sufficiente per vaccinare tutta la popolazione studentesca. Il green pass per entrare in classe potrebbe avere un suo significato al limite in gennaio, con un tempo più ragionevole che permetta a tutti di vaccinarsi». Se è vero che la metà dei ragazzi della fascia 12-19 anni ha iniziato il percorso per immunizzarsi, ovvero oltre il 45%, è anche vero che per il personale scolastico, tra docenti e collaboratori, hanno completato il percorso vaccinale in 9.297: solo 71 in più nelle ultime due settimane. Il presidente dell'associazione nazionale presidi Antonello Giannelli però tranquillizza: oltre l'85% tra insegnanti e personale Ata ha ricevuto almeno la prima dose. «Sapere esattamente quanti insegnanti si sono vaccinati è complicato - ricorda il preside del liceo Bertolucci Aluisi Tosolini -. Il generale Figliuolo ha dichiarato di volerlo sapere entro il 20 agosto. Per cui in questo momento l'unica cosa che possiamo fare è quella di ribadire l'appello a vaccinarsi: agli studenti dai 12 anni in su, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico». E il green pass obbligatorio per entrare in classe potrebbe servire? «È bene ricordare che la scuola applica precisi protocolli e che tutto funziona in sicurezza - continua Tosolini -. E poi c'è tutta la scuola di base, infanzia elementari e parte delle medie, dove il green pass non è possibile, in quanto sono alunni con un'età inferiore a 12 anni».

«Il dibattito per la scuola non riguarda il green pass - interviene il preside dell'Ipsia Primo Levi Federico Ferrari -. Piuttosto l'obbligatorietà della vaccinazione per il personale scolastico. E io sono favorevole. Perché come per i sanitari, anche gli insegnanti prestano un servizio a diretto contatto con il pubblico. La vaccinazione è l'unico strumento per assicurare una completa sicurezza nella scuola. Già prima è stato l'ambiente più sicuro e con la vaccinazione obbligatoria lo diventerebbe al 100%. Per quanto mi riguarda sarei favorevole anche all'obbligo vaccinale per gli studenti: il covid è una malattia contagiosa e vaccinarsi è un dovere civile, perché non si pensa solo a se stessi ma anche agli altri».

Ma come sarà la prima campanella? In presenza o si dovrà ricorrere ancora alla didattica a distanza, o più precisamente mista? «Siamo tutti in attesa di capire - continua Tosolini -. Le questioni sono tre: la prima se il distanziamento di un metro in classe è confermato, la seconda se la copertura vaccinale è assicurata, la terza riguarda l'organico covid. La legge approvata recentemente comprende l'organico covid fino a dicembre: ma che senso ha? Se io a settembre divido una classe poi a gennaio la devo riunire? Per cui, i presidi vogliono indirizzi: se dobbiamo mantenere il distanziamento, sono diverse le classi che non potranno ritornare al completo in presenza e chiaramente a rotazione si dovrà ancora ricorrere alla didattica a distanza». «Se la situazione sanitaria non peggiora e le quote degli studenti vaccinati salgono, i trasporti non dovrebbero più rappresentare un problema a Parma - conclude Eramo -. E a questo punto si può essere ottimisti sul ritorno in presenza il 13 settembre».

Mara Varoli