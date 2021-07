Quei cristalli pericolosi: 1 anno allo spacciatore di shaboo

Droga antica, eppure ancora non così tanto conosciuta. Lo shaboo è stato creato a fine '800 in alcuni laboratori giapponesi e poi si è diffuso presto in Oriente. Una droga sintetica che può tenere sveglia una persona per vari giorni, con un effetto stimolante otto-dieci volte quello della cocaina. E altrettanto pericolosa. Nell'agosto del 2019 i carabinieri avevano denunciato un 45enne filippino: poco meno di 2 grammi il peso della droga sequestrata, ma l'uomo avrebbe piazzato un centinaio di dosi tra il 2018 e l'estate del 2019. E ieri ha patteggiato 1 anno (pm Laila Papotti). La pena non è stata sospesa, nonostante - data la quantità - sia stato qualificato di lieve entità.

Erano stati due clienti, appostati sotto la casa del pusher e bloccati a qualche chilometro di distanza, a consegnare la dose acquistata. Il resto, oltre a un bilancino e a materiale per il confezionamento, era stato poi trovato in casa del filippino.

r.c.