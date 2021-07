Ristoratori e trattorie, parole nate a Parma

È a partire soprattutto dal secondo Settecento, da quando più intensi si fecero i rapporti politici e culturali tra Parma e la Francia, che i nostri osti e le nostre osterie

(o ostarie) sempre più spesso si cominciarono a chiamare, a Parma e altrove in Italia, rispettivamente trattori e trattorie, e di lì a poco, con qualche maggior distinzione di grado e di prestigio, ristoratori e ristoranti.

La vita breve di trattore

Oggi chiamarlo trattore ci farebbe sorridere. Ma tra Settecento e Ottocento fu questo il nome italiano più comunemente usato nel senso di oste o di ristoratore.

Già impiegato in questa particolare accezione prima del 1712 da un uomo di mondo come il gentiluomo fiorentino e accademico della Crusca Lorenzo Magalotti, questo francesismo che ancora riaffiorava di tanto in tanto nella lingua novecentesca di grandi letterati come Pirandello e Moravia per es., è stato oggi del tutto abbandonato.

La parola ci veniva dal francese traiteur ‘oste' derivato dal verbo traiter ‘trattare' nel senso particolare di ‘ricevere presso di sé, ospitare alla propria tavola, trattar bene, ricevere, con speciale dignità e riguardo'.

In questa accezione francesizzante il verbo trattare perdura tuttoggi nell' italiano dell' uso colloquiale (per es. quando lo vado a trovare mi tratta sempre bene) e significativamente fu molto comune nell'italiano-parmigiano del secondo Settecento.

Lo si incontra spesso nella cronaca manoscritta del barbiere Antonio Sgavetti, così per es. nel vol. VIII, 57v. (a. 1761): "Il Nostro prelato con i parente ed altri molti cavalieri l'altro ieri sera era stato tratato dal medesimo Nostro Monsignor Pettorelli" e passim.

L' italiano trattore in questo significato ebbe vita breve. Di lì a non molto cadde vittima di quello che i linguisti chiamerebbero un conflitto di omofoni, vale a dire un incidente di percorso, una collisione con un'altra parola foneticamente identica ma di significato diverso: dapprima con trattore nel senso di ‘operaio che trae la seta dai bozzoli' ma poi con trattore nel significato, oggi pressoché esclusivo, di ‘automezzo cingolato o gommato dotato di potente motore per lavori agricoli'. A mettere a tacere per sempre trattore nel significato di ‘oste, ristoratore' fu certamente quest'ultimo rumoroso meccanico e prepotente trattore, che si impose all'attenzione ammirata dell'Italia contadina del primo Novecento come il motore per eccellenza (cfr. per es. ancor oggi il piacentino mutùr ‘trattore agricolo', vd. G. Tammi, Vocabolario piacentino-italiano, Piacenza 1998, s.v.) quello che alleviava miracolosamente il faticoso lavoro dei campi.

Parmigiana la prima volta dell'italiano trattoria

Molto più fortunato di trattore ‘oste, ristoratore', fu il suo derivato, tutto italiano, trattoria, nel significato ancor oggi comune (ma sino a quando?) di ‘piccolo ristorante, spesso a conduzione familiare, dove si mangia bene e non si paga molto'.

Anche se certamente derivata per ampliamento in suffisso da un francesismo come trattore (fr. traiteur), che della trattoria era di solito il proprietario e vi esercitava la sua attività, la parola non ha mai avuto un corrispettivo fonomorfologico in francese e per questo potrebbe essere considerata ragionevolmente non tanto un francesismo quanto un dialettalismo dell' italiano. Le sue prime attestazioni s'incontrano infatti nei nostri dialetti settentrionali (milanese, veneziano, parmigiano per es.) ed è certamente da qui che la parola entrò presto anche in toscano e in italiano. Ho anzi qualche fondato motivo di ritenere che trattoria si sia affermata in italiano proprio attraverso il dialetto parmigiano e l'italiano in uso nel Ducato di Parma. Non sarà un caso che la sua piena legittimità italiana, fortemente avversata nell' Ottocento dai puristi più intransigenti, sia stata in qualche modo rivendicata proprio da un illustre parmigiano (anche se nato a Pontremoli), Lorenzo Molossi, poligrafo e funzionario di Maria Luigia, che nel suo originalissimo amabilissimo e istruttivo Nuovo elenco di voci e maniere di dire biasimate e di altre che sembrano di buona ragione mancano ne' vocabolarj italiani, Parma 1839-1841 p. 759, osservava tra l'altro: “Mi fa specie che qualche vocabolarista abbia fatto registro del trattore, e non della trattoria, mentre l' uso gli [sic] ammette entrambi” e, appoggiandosi ad un esempio di Giuseppe Meini e al Dizionario dei Sinonimi del Tommaseo n° 2453, a. 1838), la dichiarava anche dell'uso fiorentino, garantendole così un sicuro lasciapassare nella lingua italiana.

È pur vero che il dialettale milanese trattoria era già stato registrato da Francesco Cherubini nel suo Vocabolario milanese-italiano del 1814 e di lì a poco anche il dialettale veneziano tratorìa da Giuseppe Boerio nel suo Dizionario veneziano-italiano del 1829. In entrambi i casi tuttavia –questo mi premeva sottolineare– la parola era stata da loro tradotta in italiano –si badi bene– con “Pasticceria. La bottega del pasticciere” vale a dire propriamente ‘il locale dove si servono pasticci, cioè piatti pronti preparati con svariati ingredienti'. Traduzione questa che certo non avrà favorito l' accoglimento di trattoria nell'uso dell'italiano comune. Il Peschieri invece nell' edizione del suo Dizionario parmigiano-italiano del 1828, verosimilmente consapevole dell' inadeguatezza di un termine ambiguo come pasticceria, che più comunemente almeno dal Seicento, come ancor oggi, designava la bottega dove si vendevano e spesso si preparavano paste, pasticcini e altri prodotti dolciari, preferiva tradurre il dialettale parm. tratoria con un perifrastico e francamente poco agevole “Bottega del ristoratore”. Esclusa dunque l' opzione ‘pasticceria' (troppo ambigua) e l' opzione ‘bottega del ristoratore' (troppo ingombrante) a Parma prima che altrove si dovette avvertire l' opportunità di tagliare la testa al toro e di ammettere nell' italiano dell' uso anche trattoria accanto a trattore (sul modello di fattorìa da fattore). La “promozione” definitiva di trattoria si verificò in effetti proprio in ambiente parmigiano, sulla scia delle indicazioni “promozionali” del citato Molossi. Sarà stata la loro eco, giunta molto presto anche a Milano, ad indurre lo stesso Cherubini nel suo Vocabolario milanese-italiano del 1843 (un paio d' anni dopo l' uscita del Nuovo elenco del Molossi) a tradurre in italiano la meneghina trattoria non più con un ambiguo “Pasticceria. La bottega del pasticciere”, come aveva fatto nella prima ediz. del suo Vocabolario (a. 1814), ma finalmente con “Trattoria” come suggerito dal Molossi.

La sua testimonianza ci consente di retrodatare di una trentina d'anni la prima volta di trattoria in italiano, che secondo il cit. GDLI (Grande Dizionario della Lingua Italiana di Salvatore Battaglia, Torino, UTET ) risalirebbe invece al 1871, quando la parola compare nel romanzo Portafoglio d'un operaio del lombardo Cesare Cantù: ”alle due, il pranzo: la trattoria è puntuale, i piatti sono al posto sulla tavola”.

Parmigiane le prime volte dell'italiano ristoratore

Già nell'italiano della prima metà dell' Ottocento, sull'allora più usuale francesismo trattore, cominciava ad imporsi nel suo stesso significato un altro francesismo, ristoratore. Parola ancor oggi usualissima, anzi paradossalmente mai così viva come oggi, soprattutto nell'italiano dei media, oggi che molti ristoratori, messi a durissima prova dalla pandemia, rischiano di “morire”, di cessare per sempre la loro attività.

Questo nuovo francesismo (dal fr. restaurateur a. 1771, in Francia preceduto di qualche anno, com'era prevedibile per un nome di mestiere che consisteva essenzialmente nel preparare da mangiare, dal femminile restauratrice “femme qui tient un restaurant” a. 1767, vd. Tresor de la langue française) trascurato o respinto in un primo tempo dalla nostra lessicografia ufficiale, fu registrato coraggiosamente per la prima volta in italiano proprio dal parmigiano Lorenzo Molossi. Che nel suo cit. Nuovo elenco, Parma 1839-1841, p. 549, lo segnala come vocabolo “usato in qualche paese d'Italia, ma non approvato. È l'oste che dà da mangiare e bere, ma non dormire; e più comunemente viene appellato con altro vocabolo franc.: trattore (traiteur), Cuoco pubblico, Pasticciere”. Proprio a Parma del resto ristoratore lo si incontra già nell'italiano usato da Ilario Peschieri che nella prima edizione del suo Dizionario parmigiano-italiano (a. 1828) traduce il parm. tratoria con “Bottega del Ristoratore”.

Circa mezzo secolo dopo la testimonianza del Peschieri un purista tutto d' un pezzo come Costantino Arlia nel suo Lessico dell' infima e corrotta italianità (ediz. 1881) a proposito di ristoratore, da lui accolto non senza torcere il naso, avrebbe scritto, tra l' ironico e il rassegnato: “versione di ‘restauratoeur', che è colui che, a pago [‘a pagamento'], e questo già s'intende, dà mangiare e bere: magari lo desse per amor di Dio! Albergatore, oste sarebbero le voci italiane, ma…vale quello che abbiamo detto qua su per ristorante. A cose nuove voci nuove”.

Intorno a quegli anni, ad indicare il locale pubblico, per lo più di lusso, dove il ristoratore esercitava la sua attività e del quale era spesso il proprietario, era entrato infatti in italiano anche il termine ristorante (dal fr. restaurant attestato in questo significato moderno almeno dal 1803, vd. il Tresor de la langue française, ma secondo altri nato intorno al 1765 quando un cuoco parigino di nome Boulanger avrebbe aperto un'attività di ristorazione). Esponente di un tipo lessicale che ebbe, e continua ad avere una straodinaria fortuna in Europa e nel mondo, la parola ristorante, nonostante il Covid e la crisi della ristorazione, è vivissima ancor oggi e speriamo possa esserlo ancora a lungo.

In Italia tra i primi a frequentare non solo di nome ma anche di fatto il ristorante fu certamente un bon vivant come Giosuè Carducci (morto nel 1907) che, in una lettera ad un amico, lo invitava ad attenderlo a Milano “al Caffè o al Ristorante della stazione”, vd. il cit. GDLI.

Giovanni Petrolini