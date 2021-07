Sorbolo, furbetto dei rifiuti multato

Sorbolo Pensava di farla franca e sviare i controlli delle autorità alle prime luci del giorno. Ma gli occhi attenti dei vicini l'hanno incastrato. È stato colto in flagrante e multato, infatti, un cittadino residente a Enzano che con cadenza settimanale, alle 4,30 del mattino (orario secondo lui strategico per agire in tranquillità), era solito portare lontano dalla propria abitazione – più precisamente in viale Martiri della Libertà a Sorbolo – rifiuti indifferenziati, all'interno dei sacchetti gialli della plastica. A seguito della segnalazione di un attento cittadino, sono iniziate minuziose attività di indagini da parte della Polizia locale della Bassa est, guidate dal sovraintendente di Sorbolo Mezzani Vincenzo Scarici, per risalire all'autore. Dopo aver individuato gli orari del passaggio, i vigili urbani – in abiti civili – hanno iniziato ad appostarsi nel punto di conferimento: alle 4,45 di lunedì 26 luglio l'individuo, mentre stava gettando i propri rifiuti in violazione di qualsiasi norma, è stato fermato, verbalizzato e sanzionato con la multa che varia dai 100 ai 300 euro. «A qualsiasi ora del giorno e della notte – ha commentato il sindaco Nicola Cesari – le segnalazioni dei cittadini possono sortire effetti positivi, come dimostra questo caso. Quindi: segnalare sempre ad ogni ora».

Christian Marchi