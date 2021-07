Addio a Elisa Conti, una vita vissuta per l'amore della famiglia

Traversetolo Si terrà stamattina l’ultimo saluto a Elisa Conti, cinquantunenne di Traversetolo, impiegata in una ditta di Ciano, mancata prematuramente a causa di una malattia.

Una scomparsa che ha commosso in modo particolare la comunità, dove Elisa era un volto molto conosciuto, così come il marito Stefano Volpi, che oggi la ricorda commosso. Una presenza testimoniata dai tanti messaggi di vicinanza e le manifestazioni di affetto che sono giunti alla famiglia.

«Lei era straordinaria» racconta il marito. Una vita troppo breve, vissuta nella dedizione e nella cura della famiglia, dei due figli Lorenzo, 21 anni e di Azzurra di 16, fonte di orgoglio per i genitori per il percorso che stanno affrontando.

«Erano la sua vita» aggiunge il marito. Lorenzo studia Fisica a Parma è si è distinto vincendo i giochi di Matematica a Parma, partecipando anche finali alla Bocconi a Milano. Azzurra frequenta il liceo Bertolucci a indirizzo sportivo e gioca a pallavolo. Una passione che ha ereditato dalla mamma.

«Anche Elisa da giovane giocava a pallavolo – prosegue il marito -. Quest’anno Azzurra ha debuttato in serie C e mia moglie al pomeriggio, dopo il lavoro, la portava ad allenarsi». Nonostante l’impegno che praticare sport a questo livello comporta, non solo per la figlia, ma anche per la famiglia, Elisa era felice di seguire Azzurra, anche se significava tornare tardi la sera.

Al dolore del marito e dei figli, si affianca quello dei genitori, della mamma Angiolina e del papa Erasmo, straziati da questa inconsolabile perdita, e della sorella Silvia.

«Abbiamo vissuto una vita semplice» dice il marito. Semplice e straordinaria come può essere vivere prendendosi cura di chi si ama. I funerali si svolgeranno alle 9, partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale dove si terrà la cerimonia; indi al cimitero locale.

m.c.p.