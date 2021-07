Aggressione, otto mesi al 19enne arrestato

Un pomeriggio in cerca di guai. Il 17 luglio era prima entrato in un negozio scagliandosi contro i titolari. Quando poi era intervenuta la polizia locale, si era scagliato anche contro gli agenti. Da borgo Paggeria a borgo delle Cucine fino a viale Toschi: in tanti l'avevano notato. Finito ai domiciliari, era però evaso (ed era stato ripreso) il giorno dopo. Condannato a 8 mesi, dovrà rimanere ai domiciliari.

r.c.