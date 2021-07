Atti osceni vicino al parco: condannato a 6 mesi

Intento ad esibire ciò che non avrebbe dovuto. Su un'auto ai bordi del parco di via Montanara, dove c'erano anche bambini che si godevano una giornata di primavera. «Si stava cambiando, perché poi dovevamo andare a prendere un aperitivo insieme». Alle 10,30 di mattina. Con svestizione in macchina. Ma la giustificazione di due amici, chiamati dalla difesa a testimoniare in udienza, è stata questa. Peccato (per lui) che sia servita a ben poco, perché il giudice Alessandro Conti ha condannato il 47enne parmigiano a 6 mesi per atti osceni. Tre in meno rispetto a quelli chiesti dal pm Laila Papotti, ma niente condizionale.

Era stata una donna, quella mattina del 19 maggio 2018, a scorgere l'uomo in auto. Passando tra le macchine in sosta in via Matilde di Savoia, strada che costeggia il parco 8 Ottobre 2001, aveva visto un tizio sulla quarantina, capelli scuri e pizzetto, che si stava masturbando sul sedile di una Ford Ka. Ma lei non aveva accelerato il passo impaurita: aveva preso in mano il telefonino per chiamare il 113. E l'uomo era sceso dall'auto, continuando a masturbarsi, ha raccontato la donna al processo. Ma sentendo che lei era al telefono con la polizia, si era subito rinfilato in macchina pigiando sull'acceleratore.

Così, quando era arrivata la volante, dell'auto non c'era più traccia nemmeno nei dintorni. Ma la donna aveva memorizzato tutto della scena, oltre che il numero di targa della Ka. Intestata allo stesso uomo che aveva incrociato poco prima vicino al parco.

Eppure, secondo i due testimoni della difesa, dentro quella macchina sarebbe stato intento a sfilarsi la tuta da lavoro per poi indossare camicia e pantaloni. E loro si sarebbero allontanati per dargli il tempo di cambiarsi scorgendo poco dopo una donna che inveiva contro l'amico. Le parole di lei? Non le avevano sentite, hanno risposto al pm in udienza. Ma anche l'amico non avrebbe raccontato nulla su quei minuti in auto.

L'altro scenario. Una versione che non ha retto.

Georgia Azzali