Colorno, reddito di cittadinanza? Pulisci il paese

Colorno Ha preso il via con l'incontro preliminare, a Colorno, il progetto locale finalizzato al mantenimento di pulizia e ordine degli spazi pubblici della città, affidato dall'amministrazione comunale colornese ai cittadini residenti percettori del reddito di cittadinanza.

Come reso noto dall'assessore ai servizi sociali del comune di Colorno, Maria Grazia Delmiglio, «il nostro comune è il primo ad attivare questo tipo di iniziativa, un progetto utile alla collettività, nel distretto socio-sanitario di Parma»: nell'ambito di tale progetto, i percettori del reddito di cittadinanza saranno impegnati per tenere costantemente ordinati gli spazi pubblici, aiutando gli operatori comunali in varie azioni come la raccolta dei rifiuti abbandonati, la spazzatura e lo svuotamento dei cestini pubblici in diversi punti della città. «Crediamo che questi interventi al servizio della comunità- ha inoltre illustrato il sindaco di Colorno, Christian Stocchi, presentando il progetto, - siano importanti e diano il segno di quell'utilità sociale che rientra come auspicio nel programma del reddito di cittadinanza». Il progetto di mantenimento in condizioni di ordine e decoro delle aree pubbliche di Colorno si legherà ad un'ulteriore iniziativa finalizzata a garantire la pulizia della città: la cura approfondita, anche attraverso l'attività di sanificazione, dell'area comprendente i portici di piazza Garibaldi e la parte di borghi immediatamente retrostante al cuore di Colorno. «Questi interventi – ha evidenziato l'assessore all'ambiente del comune colornese, Mirka Grassi – saranno a cadenza settimanale, per una durata sperimentale del progetto di due mesi ed un costo di circa cinquemila euro: riteniamo che tali azioni siano una priorità, sia per i cittadini che per i turisti che vengono costantemente a visitare le bellezze monumentali e storiche di Colorno». «I due interventi, integrati, potranno aumentare sensibilmente il decoro urbano», per il primo cittadino, che coglie comunque l'occasione per «ribadire un appello a tutti i cittadini, perché si prendano cura dei nostri spazi pubblici: è questo il primo presupposto per costruire aree più accoglienti e ordinate».

Michele Deroma