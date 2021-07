Dallara, la luce della velocità per i bambini ciechi e ipovedenti

Stupire è il segreto di Giocampus. E pure cercare di superarsi, giorno dopo giorno, alzando l’asticella degli obiettivi. Che tradotto, nel caso dell’alleanza educativa, suona più o meno in questa maniera: gettare le basi per la costruzione e lo sviluppo di interessanti momenti di apprendimento, in grado di accendere la fantasia delle nuove generazioni, battezzando la promessa di un impegno verso uno stile di vita sano, inclusivo, rispettoso degli altri e dell’ambiente che ci circonda. Destare meraviglia, dunque.

Come quando si offre la possibilità a un gruppo di bambini e ragazzi ciechi e ipovedenti di andare a Varano Melegari e respirare l’aria della «Motor Valley», fino a quel momento da loro conosciuta solo attraverso le mappe tattili che descrivevano il circuito automobilistico. All’interno dei box, è il personale della Dallara a fare gli onori di casa. Per il gruppo è giunto il momento di conoscere la Dallara Stradale, un vero prodigio di ingegneria automobilistica. Accompagnati dai genitori, i ragazzini – giunti qui da ogni parte d’Italia insieme con il pluricampione del mondo di sci nautico paralimpico Daniele Cassioli – iniziano subito a prendere confidenza con questo bolide: toccandolo e sentendone «vibrare» la potenza, grazie alle puntuali spiegazioni di chi ha visto il sogno dell’ingegner Dallara prendere forma.

Ma il bello deve ancora arrivare. Perché la pista è lì e il richiamo è fortissimo. Per gli amici speciali di Giocampus è ora tempo di «viverla», la Dallara Stradale. Cinture ben allacciate e via, si parte. I tre modelli che affrontano curve e rettilinei, sono un vero spettacolo. E chi scende dalla vettura, è il ritratto della felicità. Come Ruggero, 13 anni: «La mia Dallara non aveva il vetro protettivo: questo mi ha permesso di sentire il vento in faccia, una sensazione incredibile». Mengqi, 8 anni, invece, si rivolge direttamente a Giampaolo Dallara, presidente e fondatore della casa automobilistica. «È stato un giro bellissimo» il commento della piccola, accompagnato da uno splendido sorriso. Leonardo, originario di Cagliari, racconta il suo dialogo con il pilota, in macchina: «Mi diceva sempre cosa stava per accadere, se c’era una parabolica o se eravamo pronti a lanciarci lungo il rettilineo. Sembrava di volare».

Ma dove nasce questo gioiello? Proprio a poca distanza dall’autodromo di Varano, nel quartier generale della Dallara Automobili. Qui, i bambini e i ragazzi ciechi e ipovedenti partecipano ad alcuni laboratori didattici. La Dallara Academy, nel frattempo, apre le sue porte a tutto il «mondo Giocampus», mostrando ai partner pubblici e privati dell’alleanza educativa l’anima polivalente di un edificio avveniristico che racchiude straordinari punti di forza: la galleria del vento, il simulatore, gli altri spazi dedicati alla formazione dei talenti. Il momento conviviale suggella la festa. La sensazione scivola dolcemente lungo una certezza: per Giocampus, i vent’anni raggiunti sono rischiarati dalla luce di un nuovo punto di partenza.

Vittorio Rotolo