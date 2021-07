Guidava da 50 anni senza patente (su un'auto senza assicurazione)

Fontevivo Guidava probabilmente da almeno cinquant'anni senza mai aver conseguito la patente di guida l'ultrasettantenne parmigiano fermato martedì scorso dalla Polizia Locale di Fontevivo che, in un solo controllo, è riuscito a collezionare un considerevole numero di violazioni e a rimediare un verbale da oltre seimila euro.

Un record davvero poco lusinghiero che evidenzia però una considerevole «fortuna»: quella servita per riuscire a non incappare mai in un controllo nella lunga carriera da automobilista. Fino almeno a martedì, quando davanti al muso della sua utilitaria si è abbassata la paletta degli operatori della Polizia Locale fontevivese, impegnati negli abituali controlli giornalieri sulle strade più trafficate del territorio. Accostata l'auto, alla «classica» richiesta di esibire patente e libretto l'anziano ha replicato affermando di aver dimenticato a casa il permesso di guida, forse pensando di cavarsela con una multa o, vista l'età, con una «tirata d'orecchie». Ma la solerzia degli operatori in servizio ha rivelato che sotto c'era ben altro. Dal controllo sulla banca dati è infatti emerso che, pur essendo stato intestatario di diverse auto, l'uomo la patente non l'aveva mai conseguita. Messo davanti all'evidenza, l'anziano ha ammesso di non aver mai dato l'esame per ottenere il permesso di guida rimediando così una multa da circa 5000 euro. A qual punto, il controllo ha riguardato anche la vettura, risultata priva di copertura assicurativa e, nonostante le proroghe concesse per l'emergenza sanitaria, persino della revisione con un aggravio della sanzione da oltre mille euro. Con l'auto che dovrà rimanere parcheggiata per diversi mesi, al suo proprietario non è rimasto che tornare a casa in autobus con il portafogli considerevolmente alleggerito. Per i prossimi due anni, l'uomo dovrà anche stare attento a non sfidare nuovamente la sorte: in caso di recidiva è infatti previsto l'arresto fino a un anno.

Chiara de Carli