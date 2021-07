Addio al neurochirurgo Paolo Mainini

Colto, apprezzato e disponibile. Paolo Mainini, scomparso nei giorni scorsi, a 72 anni, per tutti, era così: un neurochirurgo rigoroso, un medico presente per i suoi pazienti e una persona insostituibile per gli amici di una vita.

In pensione da qualche anno, era nato in provincia di Reggio Emilia, ma era cresciuto a Parma, dove aveva studiato e dove ha sempre lavorato. Dal 1981 al 2010, è stato professionista determinante della Neurochirurgia dell’azienda ospedaliero-universitaria della città, in cui tutti ancora ricordano il suo contributo scientifico. «Ha partecipato alla crescita del reparto e prima dell’avvento di tecniche più sofisticate aveva cercato di introdurre la stereotassi, un metodo meno invasivo per fare le biopsie cerebrali - spiega Ermanno Giombelli, direttore della Neurochirurgia -. Tutti, oggi, hanno motivo di essere dispiaciuti per questa perdita, molto sentita».

La decisione di iscriversi alla facoltà di Medicina, Mainini l’aveva presa mentre frequentava il liceo scientifico Marconi. «Non avevamo dubbi ed eravamo entrambi convinti che avremmo fatto i medici: poi lui scelse di fare il neurochirurgo, grazie anche a un’importante esperienza a Fisiologia umana (che furono anni molto intensi per la sua formazione), e di andare in reparto, mentre io, se avessi continuato quella facoltà e mi fossi laureato, probabilmente, avrei proseguito a fare ricerca – racconta Claudio Mori, giornalista e amico fraterno di Mainini -. Siamo sempre stati vicini, dagli anni delle scuole medie fino a qualche giorno fa: da quando ci siamo conosciuti, ovunque fossimo nel mondo e qualunque cosa accadesse, non abbiamo mai mancato l’appuntamento fisso della vigilia di Natale. La nostra era un’amicizia rara».

Amante della lettura, dell’opera lirica (in particolare del Teatro Regio e del loggione) e dello sport, negli anni Settanta aveva giocato negli Amatori Parma Rugby. Da un po’ di tempo, aveva deciso di trasferirsi in campagna, dimensione che gli restituiva tranquillità e un ricordo ancora vivo delle sue origini (la sua famiglia era di Praticello di Gattatico, nel Reggiano). Per la sua professione di medico e, soprattutto, nei confronti dei suoi pazienti, conservava una dedizione particolare, spesso al di là del dovere, che per amici e colleghi è stato un tratto caratteristico della sua personalità professionale. I funerali di Mainini si svolgeranno questa mattina, alle 10, partendo dall’ospedale Maggiore per la chiesa di San Francesco d’Assisi, interna alla struttura sanitaria, verso il tempio di Valera. Anche la direzione sanitaria si stringe alla famiglia. G.P.